Germania contestă planul UE pentru 2035 și cere păstrarea motoarelor pe benzină și motorină

Germania, aflată în plin proces de repoziționare față de politicile climatice europene, pregătește o solicitare oficială prin care cere revizuirea planului UE pentru 2035, astfel încât motoarele pe benzină și motorină să nu fie complet eliminate după această dată. Informațiile provin din surse guvernamentale de la Berlin, citate de DPA.

Germania vrea flexibilitate în planul UE pentru 2035

După luni de discuții interne, partidele din coaliția de guvernare au convenit că așa-numitele „motoare cu ardere internă cu eficiență ridicată” ar trebui să poată rămâne în circulație și după termenul prevăzut în planul UE pentru 2035. Cancelarul Friedrich Merz intenționează să transmită aceste argumente direct Ursulei von der Leyen, într-o scrisoare oficială ce va detalia noua poziție a Germaniei.

Decizia vine în contextul în care, încă din 2022, Uniunea Europeană a decis ca după 2035 să mai poată fi vândute doar autoturisme noi fără emisii de CO2, ceea ce ar exclude complet motoarele pe benzină și motorină.

Industria auto germană presează Berlinul

Presiunea vine nu doar din zona politică, ci și din partea producătorilor auto, care critică dur impactul pe care interdicția l-ar avea asupra sectorului. Industria auto a Germaniei, deja afectată de o cerere în scădere și de competiția internațională, cere o abordare mai flexibilă. În acest sens, Friedrich Merz a avertizat recent că aplicarea strictă a interdicției ar reprezenta o „reducere drastică”, cu implicații asupra sute de mii de locuri de muncă.

Comisia Europeană a confirmat deja că va reanaliza regulamentul, în urma criticilor primite din mai multe state membre.

Statele UE rămân împărțite

În timp ce Germania solicită o rediscutare a planului UE pentru 2035, Franța și Spania și-au reafirmat sprijinul pentru calendarul inițial. În plus, peste 150 de companii din domeniul mobilității electrice, de la producători auto până la operatori de stații de încărcare ,au cerut Bruxelles-ului „să nu dea înapoi” în privința termenului stabilit.

Pe 10 decembrie, Executivul european va prezenta un nou set de propuneri în cadrul revizuirii regulamentului privind emisiile din industria auto. Acest pachet va clarifica dacă motoarele pe benzină și motorină vor putea avea, totuși, un loc limitat în arhitectura energetică post-2035.

Germania insistă pentru schimbări

Rămâne de văzut dacă presiunea politică și economică pusă de Germania va determina Comisia să ajusteze planul UE pentru 2035 sau dacă Bruxelles-ul va menține direcția actuală, care presupune eliminarea completă a motoarelor pe benzină și motorină din piața auto europeană începând cu data stabilită, conform Agerpres.

