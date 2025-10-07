Apare o taxă pentru mașinile din alte județe care circulă în București

Primăria Municipiului București vrea să introducă o taxă pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în București sau Ilfov. Nu este prima dată când se pune în discuție această taxă, dar, de această dată, proiectul va fi și pus pe masa Consiliului General al Municipiului București.

Sunt vizați atât șoferii care tranzitează Bucureștiul, cât și cei care se mută în București, în chirie, de exemplu, dar își păstrează mașinile înmatriculate în orașele de origine.

Se pare că din 1,4 milioane de mașini care tranzitează zilnic Bucureștiul, 35% nu au numere de București sau Ilfov.

Taxele ar urma să fie următoarele: pentru o zi- 3,5 euro, pentru 7 zile - 6 euro, pentru 30 de zile - 9,5 euro, iar pentru un an 50 de euro.

Se va întâmpla acest lucru odată ce proiectul va fi votat în ședința Consiliului General al Municipiului București.