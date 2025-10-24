€ 5.0835
Data actualizării: 16:31 24 Oct 2025 | Data publicării: 16:30 24 Oct 2025

Vine războiul?! De ce vrea să plece Carrefour tocmai din România și Polonia
Autor: Anca Murgoci

cos-minim-cumparaturi_34652600 Foto: Pixabay
 

Carrefour analizează o posibilă retragere de pe piața din România și a mandatat o bancă de investiții pentru a evalua interesul potențialilor cumpărători, scrie presa franceză.

Decizia ar face parte dintr-un proces mai amplu de reorganizare strategică la nivel internațional.

Potrivit surselor citate, grupul analizează simultan și o ieșire din Polonia și Argentina, după ce recent a vândut filiala din Italia.

Teorii ale conspirației

Anunțul a generat reacții imediate în mediul online, unde au apărut teorii conspiraționiste ce leagă eventualele retrageri din România și Polonia de un posibil context geopolitic tensionat. Unii conspiraționiști de pe Facebook au sugerat că marile companii „știu că urmează un război” și „se retrag din zone de risc”.

Dar evoluțiile recente arată că mișcările Carrefour sunt de natură economică și se înscriu într-o strategie globală de optimizare a portofoliului. În ultimii ani, grupul francez s-a retras sau și-a redus operațiunile din mai multe piețe europene, precum Cehia, Slovacia și Cipru, iar în Grecia și Bulgaria a funcționat prin parteneriate locale temporare.

În prezent, potrivit site-ului oficial al companiei, Carrefour operează direct în Franța, Spania, Belgia, Italia (aflată în proces de vânzare), Polonia și România, iar în Grecia și Andorra brandul funcționează prin parteneri locali.

Astfel, posibila retragere din România pare mai degrabă o decizie legată de performanța economică și realinierea strategică, decât un semnal al unei crize geopolitice iminente.

Așadar... nu e niciun semnal de război, cum zic conspiraționiștii

Așadar, nu asistăm la vreun „semnal ascuns de război”, cum susțin conspiraționiștii, ci la o mișcare corporatistă previzibilă. Carrefour nu a fost niciodată prezent masiv în toată Europa, ci doar în câteva piețe principale – precum Franța, Spania, Belgia, Italia, Polonia și România –, iar ieșirile din diverse țări au făcut constant parte din strategia sa de eficientizare. Posibila retragere din România se înscrie în același model de realiniere economică, nu într-un scenariu geopolitic alarmant.

carrefour
franta
polonia
romania
