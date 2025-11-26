€ 5.0890
Data publicării: 10:09 26 Noi 2025

Județul Galați, capitala regională a energei eoliene
Autor: Crişan Andreescu

Fotea Foto: Facebook Costel Fotea
 

Noul parc eolian de la Scînteiești, o investiție de peste 150 milioane de euro, va asigura electricitatea pentru 50.000 de goospodării, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

"Județul Galați și-a consolidat astăzi statutul de "capitală regională" a energei eoliene, odată cu demararea construcției unui nou parc eolian, cu o capacitate instalată de  96 MW.

 Proiectul, în valoare de peste 150 milioane de euro, este dezvoltat de companiile OX2 (Suedia) și Helleniq Renewables (Grecia). 

Parcul Eolian Ansthall, ce va fi realizat pe teritoriul a opt comune - Scânteiești, Fârțănești, Cuca, Schela, Cuza-Vodă, Pechea, Rediu și Slobozia-Conachi -  va integra tehnologia de ultimă generație furnizată de compania daneză Vestas.

Vor fi instalate 15 turbine, fiecare având o înălțime de 223 metri la vârful pale și o eficiență ridicată în conversia energiei vântului în electricitate.

 Energia verde generată de noul parc, estimată la 312 MW anual, va putea acoperi consumul de electricitate a peste 50.000 de gospodării. Totodată, proiectul va contribui la reducerea  emisiilor de CO2 cu aproximativ 150.000 de tone pe an, echivalentul emisiilor produse de 75. 000 de autoturisme.

Pentru a absorbi o astfel de cantitate de CO2 ar fi necesară plantarea a nu mai puțin de 7,5 milioane de copaci.

Felicitări tuturor specialiștilor implicați în acest proiect. Vom fi alături de ei în continuare, pentru a transforma energia eoliană din județul Galați într-o veritabilă energie a progresului, a precizat Costel Fotea. 

