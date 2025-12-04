Curs valutar BNR azi, 4 decembrie 2025. Ce se întâmplă cu leul

Moneda naţională s-a depreciat joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0920 lei, în urcare cu 0,10 bani (+0,01%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0910 lei.

În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3641 lei, în scădere cu 0,15 bani (-0,03%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3656 lei.

Moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4521 lei, în creştere cu 0,05 bani, faţă de 5,4516 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit joi până la valoarea de 589,3601 lei, de la 589,2664 lei, în şedinţa precedentă.

