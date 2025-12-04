€ 5.0920
|
$ 4.3641
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3641
 
DCNews Economie Curs valutar BNR azi, 4 decembrie 2025. Ce se întâmplă cu leul
Data actualizării: 14:39 04 Dec 2025 | Data publicării: 14:37 04 Dec 2025

Curs valutar BNR azi, 4 decembrie 2025. Ce se întâmplă cu leul
Autor: Andrei Itu

bani euro Bancnote Euro - ilustrativ: Pexels
 

Banca Naţională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință, pentru ziua de joi, 4 decembrie 2025.

Moneda naţională s-a depreciat joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0920 lei, în urcare cu 0,10 bani (+0,01%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0910 lei.

În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3641 lei, în scădere cu 0,15 bani (-0,03%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3656 lei.

Moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4521 lei, în creştere cu 0,05 bani, faţă de 5,4516 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit joi până la valoarea de 589,3601 lei, de la 589,2664 lei, în şedinţa precedentă.

Vezi și - Cum să-ți cumperi aur ca un investitor: este cel mai sigur, investiție de salvare! Sfaturile economistului Adrian Negrescu 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

curs valutar bnr
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 25 minute
Criza apei din Prahova și Dâmbovița. Reacția lui Ilie Bolojan, după ce s-a cerut demisia Dianei Buzoianu
Publicat acum 54 minute
Curs valutar BNR azi, 4 decembrie 2025. Ce se întâmplă cu leul
Publicat acum 57 minute
Prințul Harry, glumă acidă despre Donald Trump
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Se zdruncină scaunul lui Bolojan, dacă pierde Ciucu Bucureștiul? Răspunsul primarului PNL
Publicat acum 1 ora si 42 minute
Cine e Paul Moldovan, cel care l-ar înlocui pe Ciprian Ciucu în Sectorul 6 dacă va câștiga Primăria Capitalei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Dec 2025
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 02 Dec 2025
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
Publicat pe 02 Dec 2025
Horoscopul iernii pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 03 Dec 2025
Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close