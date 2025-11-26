€ 5.0890
CCIR și Camera de Comerț a Republicii Moldova își consolidează parteneriatul economic bilateral
Data publicării: 08:23 26 Noi 2025

CCIR și Camera de Comerț a Republicii Moldova își consolidează parteneriatul economic bilateral
Autor: Crişan Andreescu

CCIR
 

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, a organizat Forumul de Afaceri România-Republica Moldova.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Programului de Sporire a Competențelor managerilor „Republica Moldova-România”, aflat la a treia ediție, iar delegația de afaceri moldovenească a fost compusă din aproximativ 20 de antreprenori din sectoarele agricultură, industria alimentară, viticultură, producția de mobilier și servicii de consultanță.

„Din punct de vedere economic, relația României cu Republica Moldova este una strategică, iar evoluția schimburilor comerciale certifică acest lucru. Schimburile comerciale s-au dublat în ultimii 10 ani, ajungând la 3,3 miliarde de euro în 2024, iar cifrele pentru luna iulie 2025 sunt încurajatoare. Volumul schimburilor de servicii a urmat de asemenea o tendință ascendentă, ajungând la aproape 500 de milioane de euro în 2023, cu evoluții pozitive atât pe segmentul exportului, cât și al importurilor.

Un indicator relevant al aprofundării relațiilor bilaterale îl constituie prezența tot mai semnificativă a investitorilor moldoveni în România. Potrivit datelor oficiale, în luna septembrie 2025, în România activau 8.070 de companii cu capital moldovenesc, acestea deținând un capital social subscris de 100,34 milioane de euro”, a declarat  Cătălin Dan, directorul pentru relații externe din cadrul CCIR.

Natalia Calenic, vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, a subliniat importanța pieței românești pentru antreprenorii moldoveni: „România este principală piață de desfacere pentru produsele noastre. România este în top din țările Uniunii Europene pentru produsele noastre autohtone și vreau să cred că aceasta se datorează inclusiv eforturilor noastre, a Camerelor de Comerț și Industrie din ambele țări. De-a lungul anilor, noi am organizat multiple evenimente și forumuri de afaceri și expoziții care facilitează cooperarea între agenții economici din ambele țări. Consumatorii din România preferă produsele noastre autohtone din Moldova și după fiecare expoziție avem rezultate frumoase. Avem contracte semnate, parteneriate, avem magazine deschise cu produsele noastre în orașele din România”.

