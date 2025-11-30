Măsurile de austeritate "dau roade": Creștere uriașă a numărului de firme închise

În plin val de măsuri de austeritate aplicate de Guvernul Bolojan, mediul de afaceri din România se confruntă cu un record alarmant: în primele zece luni din 2025, numărul firmelor dizolvate urcă vertiginos, depășind cu peste 32% nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Capitala și marile centre economice înregistrează cele mai abrupte creșteri, în timp ce niciun județ din țară nu scapă de această tendință negativă.

Val de închideri în întreaga țară

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) anunță că, între ianuarie și octombrie 2025, au dispărut 46.917 firme, față de 35.436 în perioada similară din 2024. Creșterea de 32,4% subliniază presiunea tot mai mare asupra antreprenorilor, afectați de taxe majorate, controale intensificate și cheltuieli operaționale tot mai greu de susținut.

Bucureștiul ocupă, ca de obicei, primul loc în acest clasament sumbru, cu 9.396 de companii dizolvate, o creștere de 35,43%. Urmează județele Cluj, cu 2.641 firme închise (plus 42,6%), Ilfov (2.439, plus 28,37%), Constanța (2.273, plus 21,88%), Timiș (1.929, plus 19,29%), Brașov (1.740, plus 47,21%) și Iași (1.729, plus 24,48%).

Nici regiunile mai mici nu stau mai bine. Deși numărul firmelor dizolvate este mai redus, creșterile procentuale rămân ridicate: Ialomița (250, plus 31,58%), Covasna (266, plus 45,36%), Mehedinți (320, plus 39,74%), Călărași (322, plus 21,51%) și Harghita (340, plus 7,26%).

Cele mai abrupte creșteri: Maramureș, Olt și Alba

Topul județelor care resimt cel mai puternic efectele presiunilor economice include Maramureșul, unde numărul dizolvărilor urcă la un alarmant plus 67,8%. Oltul (plus 62,25%), Alba (plus 56,06%) și Vâlcea (plus 55,38%) completează lista celor mai afectate zone.

Un aspect fără precedent este faptul că niciun județ din țară nu indică o scădere a numărului de firme dizolvate. Tendința este generală și constantă.

Sectorul comerțului, atât cu amănuntul, cât și cu ridicata, continuă să fie cel mai afectat domeniu al economiei. În primele zece luni ale anului au dispărut 10.509 firme din acest sector, o creștere de 7,72% față de 2024. Într-o perioadă marcată de costuri crescute pentru logistică, chirii și forță de muncă, tot mai mulți comercianți nu mai reușesc să rămână competitivi.

Pe lângă comerț, alte domenii strategice au raportat creșteri consistente ale numărului de dizolvări:

Construcții - 3.924 firme închise (plus 9,55%)

Activități profesionale, științifice și tehnice - 3.884 (plus 12,58%)

Transport și depozitare - 3.211 (plus 18,66%)

Doar în luna octombrie 2025, ONRC notează 5.407 firme dizolvate. Bucureștiul contribuie cu 1.191 dintre acestea, urmat de Ilfov (306), Cluj (298), Constanța (204), Iași (203) și Timiș (203). Valul de închideri continuă fără semne de încetinire.