Economie

Bogdan Ivan: Suntem în ultima etapă de studii de design și fezabilitate pentru proiectul SMR de la Doicești
Data publicării: 14:55 18 Dec 2025

Bogdan Ivan: Suntem în ultima etapă de studii de design și fezabilitate pentru proiectul SMR de la Doicești
Autor: Crişan Andreescu

smr
 

Proiectul privind reactoarele nucleare modulare de mici dimensiuni de la Doicești este în ultima etapă de studii de design și fezabilitate și, în paralel, am cerut o analiză clară asupra dezvoltării și a altor proiecte.

'Reactoare nucleare de ultimă generație, în România! Energie constantă și sigură, 24/7. La Doicești suntem în ultima etapă de studii de design și fezabilitate pentru proiectul SMR (Small Modular Reactors), reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni. Felicit companiile românești, parte din acest proiect, care și-au asumat în fața mea soluții de finanțare pentru FEED 2 și că vor finaliza această etapă până în 28 februarie 2026', a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Acesta a subliniat că tehnologia pe care se bazează proiectul este singura din lume care a primit două aprobări de design din partea reglementatorului nuclear din SUA. Este vorba despre șase reactoare nucleare de mici dimensiuni, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW, ce vor produce 462 MW în bandă, la un factor de capacitate de peste 95%.

Vezi și: Pas înainte pentru centrala nucleară SMR de la Doiceşti. Ambasada Statelor Unite: Salutăm anunțul făcut de Comisia pentru Reglementare Nucleară a SUA

De asemenea, a adăugat Ivan, proiectul SMR va crea peste 2.000 locuri de muncă în perioada construcției și peste 230 permanente, pentru operarea centralei.

'În paralel, am cerut o analiză clară asupra dezvoltării și a altor proiecte SMR în România, pentru că vorbim despre o tehnologie sigură, fără emisii, capabilă să livreze energie constantă și să susțină sistemul național pentru încă cel puțin 30 de ani. România a stat prea mult timp fără decizii clare în zona energiei nucleare. Ca ministru, îmi asum să schimb această abordare: cu date, cu rigoare și cu asumare', a punctat ministrul Energiei. (Agerpres)

Comentarii

