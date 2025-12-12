€ 5.0904
DCNews Stiri Țările UE convin să înghețe activele băncii centrale ruse
Data publicării: 21:34 12 Dec 2025

Țările UE convin să înghețe activele băncii centrale ruse
Autor: Tiberiu Vasile

Țările UE convin să înghețe activele băncii centrale ruse Țările UE convin să înghețe activele băncii centrale ruse. Sursa foto: FreePik
 

UE a decis înghețarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse, într-un pas fără precedent menit să restricționeze resursele financiare ale Rusiei. Decizia va fi oficializată la summitul UE din 18-19 decembrie de la Bruxelles.

Guvernele ţărilor Uniunii Europene au ajuns la un acord cu privire la îngheţarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse în Europa, a anunţat vineri preşedinţia daneză a Consiliului UE, astfel fiind înlăturat un obstacol important în calea disponibilizării fondurilor pentru Ucraina ca 'împrumut de reparaţii', transmit DPA şi Reuters.

Până acum, cele 27 de state membre trebuiau să convină în unanimitate la fiecare şase luni să menţină îngheţate fondurile ruse, în conformitate cu sancţiunile UE impuse Moscovei ca răspuns la invazia rusă în Ucraina, începută în februarie 2022.

Pentru a îngheţa fondurile respective pe termen nelimitat, ţările UE au apelat la un mecanism de urgenţă economică

Pentru a îngheţa fondurile respective pe termen nelimitat, ţările UE au apelat la un mecanism de urgenţă economică ce permite schimbarea de la vot cu unanimitate la vot cu majoritate pentru a adopta decizia în cauză.

Ţările europene argumentează că războiul lansat de Rusia contra Ucrainei cauzează provocări economice grave şi că de aceea transferul de fonduri către Rusia trebuie să fie împiedicat, pentru a limita pagubele cauzate economiei UE.

Decizia UE de a îngheţa pe termen nelimitat fonduri ruse în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro este menită să faciliteze planurile de a furniza Kievului o parte a banilor ca 'împrumut de reparaţii' pe termen lung.

Într-o declaraţie comună, Belgia, Bulgaria, Malta şi Italia au afirmat că decizia de a folosi activele ruse pentru Ucraina trebuie să fie luată la summitul UE din 18-19 decembrie de la Bruxelles.

Belgia, ţara în care se află marea majoritate a acestor active îngheţate, a cerut garanţii independente şi autonome

Belgia, ţara în care se află marea majoritate a acestor active îngheţate, a cerut garanţii independente şi autonome de la celelalte ţări membre ale Uniunii Europene în schimbul sprijinului său pentru împrumutul de reparaţii pentru Ucraina folosindu-se activele ruseşti îngheţate.

Euroclear, companie ce adăposteşte la Bruxelles marea majoritate a activelor îngheţate ruse, face din Belgia un jucător cheie în negocierile din cadrul UE.

Poziţia Belgiei este aceea că garanţiile respective trebuie să fie independente şi autonome astfel încât ele să rămână în vigoare chiar dacă împrumutul ar fi considerat nul.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ue
rusia
ucraina
razboi
active
