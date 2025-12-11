Protest al studenților contra măsurilor de austeritate din Educație, la Cluj: "Suntem împinşi spre sărăcie"

Studenţii au început protestul la Facultatea de Geografie din Cluj-Napoca şi au mers să în marş până în faţa Prefecturii Cluj.

Ce mesaje de protest au afișat studenții clujeni

Ei au avut pancarte cu mesaje precum: "Daniel David - demisia", "Rectorul ales de oricine, dar nu de studenţi", "6% vrem", "Un campus nu e birou de închiriat", "Universitari, alăturaţi-vă grevei!".

Printre altele, ei au scandat: "Fără burse pe venit nu răbdăm la infinit", "Nu există deficit pentru banii la partid", "Doar cu greva generală mai salvăm ceva din şcoală", "Jos guvernul!".

"Ieşim în stradă ca să ne împotrivim măsurilor de austeritate"

"Ieşim în stradă ca să ne împotrivim măsurilor de austeritate, în special celor care afectează domeniul educaţiei. Suntem studenţi, dar considerăm că trebuie să existe o susţinere reciprocă între mediul preuniversitar şi universitar pentru a ne împotrivi acestor măsuri de austeritate", a declarat pentru Agerpres una dintre protestatare, Luiza, masterandă la Facultatea de Litere.

Conform unui mesaj al manifestanților de pe rețelele sociale, studenţii clujeni protestează contra măsurilor de austeritate ce au scăzut bursele şi au afectat puternic traiul tinerilor.

"Suntem împinşi spre sărăcie"

"Studenţii clujeni se mobilizează: "Suntem împinşi spre sărăcie". Organizatorii protestului din Cluj aşteaptă sute de studenţi. Aceştia sunt nemulţumiţi de tăierile de burse şi de lipsa investiţiilor reale în educaţie. Ei susţin că măsurile recent adoptate sunt un recul grav pentru învăţământul superior", se arată în mesajul postat pe rețelele sociale.

