Stare de alertă în comuna Praid timp de 30 de zile

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) Praid a decis prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile, începând de miercuri, 10 decembrie, până la data de 8 ianuarie 2026, potrivit informării transmise de Instituţia Prefectului Harghita.

Măsura este justificată de riscurile persistente generate de inundarea Salinei Praid și de presiunea exercitată de apele pârâului Corund asupra perimetrului minier.

Acces interzis în zona afectată și în Canionul de Sare

Potrivit deciziei CLSU Praid, rămân în vigoare următoarele măsuri:

mobilizarea tuturor forţelor şi echipamentelor necesare pentru asigurarea perimetrului minier

interzicerea accesului populaţiei în zona afectată și în Canionul de Sare

acordarea de asistenţă gospodăriilor situate în aval, dacă situaţia o va impune

Autorităţile subliniază că menţinerea restricțiilor este esenţială pentru prevenirea incidentelor, având în vedere riscurile de tasare și infiltrare.

Citește și: Ce s-a întâmplat la Salina Praid? Raportul Corpului de Control al Prim-ministrului, clarificat de SALROM

Monitorizare permanentă a apelor și a salinei

Administraţia Bazinală de Apă Mureş, SALROM - Salina Praid, CLSU Praid și Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” continuă monitorizarea permanentă a:

nivelului și calității apelor din pârâul Corund

evoluţiei fenomenului din subteran

cursurilor de apă din aval

Autorităţile susţin că situaţia rămâne sub control, însă necesită supraveghere constantă.

O măsură repetată încă din luna mai

Starea de alertă în Praid a fost instituită pentru prima dată pe 8 mai, după infiltrarea masivă a apei în subteran din cauza ploilor abundente. La finalul lunii mai, salina a fost inundată de apele pârâului Corund, iar alerta a fost prelungită consecutiv în fiecare lună.

Salina Praid, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din județ, rămâne închisă până la stabilizarea situației, termenul estimat fiind încă incert.