Data actualizării: 12:24 07 Oct 2025 | Data publicării: 11:54 07 Oct 2025

Ce urmează să apară la Praid în locul salinei: Soluția surprinzătoare care ar putea salva turismul
Autor: Tiberiu Vasile

salin-praid-salrom_84072300 Foto: Agerpres
 

Zona Praid se pregătește pentru o transformare spectaculoasă menită să atragă turiști și să readucă viață comunității locale, după impactul grav al inundațiilor din mina de sare.

Un studio de animație din Odorheiu Secuiesc propune o inițiativă unică pentru revigorarea turismului în zona Praid, afectat puternic de inundarea minei de sare. Proiectul cuprinde realizarea unui film de desene animate inspirat din legendele locale și amenajarea unui parc tematic „de poveste”, menit să atragă atât copiii, cât și adulții.

Propunerea aparține Fazakas Szabolcs, creatorul serialului de desene animate Legendarium și fondator al studioului cu același nume. Acesta face parte din celula de criză înființată de Consiliul Județean Harghita pentru diminuarea impactului evenimentelor de la Praid asupra comunității și turismului local și regional.

„În opinia mea, pentru dezvoltarea turismului oriunde în țară, trebuie să pornim de la legende și poveștile locale, care dau viață și energie unui loc”, a declarat Fazakas Szabolcs.

"Personaje malefice încearcă să distrugă salina din Praid, dar copiii intervin pentru a salva legendele locului"

În cadrul proiectului, studioul său va produce un film de animație bazat pe povești tradiționale din Praid și împrejurimi, aducând în prim-plan legende precum cea a minei Praid, Dealului Sării sau a Lacului Ursu. Filmul va combina aventură, acțiune și mesaje educative, în care copiii devin eroi ce salvează tradițiile regiunii.

„Personaje malefice încearcă să distrugă salina din Praid, dar copiii intervin pentru a salva legendele locului, pe zâna Sara (simbolizând sarea), dar și Castelul de Sare”, a explicat Szabolcs. În prezentarea filmului se arată: „În Ţinutului Sării, tărâmul magic al zânelor, uriașilor și spiridușilor, prinde viață legenda unui război vechi. Rika și Zete, cei doi paznici ai legendelor, descoperă că Devi - figura malefică a miturilor transilvănene - se pregătește să dea o lovitură distructivă la Praid și pornesc să salveze locul legendar și să oprească răul.”

Întrebat dacă copiii vor reuși să protejeze salina, Szabolcs a spus că nu știe, dar că esențial este că legenda va fi păstrată: „În desene animate noi salvăm legenda. Legenda rămâne eternă. Salina nu mai este (...), dar măcar avem povestea.”

"Copiii vor putea vizita aceste locuri și interacționa cu personajele desenelor animate. Va fi ceva în jurul Praidului care să atragă turiștii"

El a subliniat și că legenda salinei Praid „a prezis” și inundația din luna mai, afirmând că „ar fi bine ca oamenii să asculte legendele, care sunt mesaje din trecut și arată calea spre viitor.”

Proiectul a fost înscris și selectat pentru competiția „Pitch Please”, parte a Festivalului Internațional de Film de Animație Animest. Scenaristul filmului, Kudelasz Nobel, colaborează cu mentori din București, Dan Panaitescu și Cristian Pascariu, pentru a dezvolta un pachet profesional destinat atragerii de finanțări și accesului la festivaluri internaționale.

Parcursul proiectului include și construirea unui parc tematic în zona Praid, un spațiu de poveste în care vizitatorii vor putea explora locațiile și personajele filmului de animație.

„Nu este un parc de distracții, ci un parc tematic care va include Castelul de Sare al Zânelor, Cetatea lui Rapsoné și alte locații legate frumos. Copiii vor putea vizita aceste locuri și interacționa cu personajele desenelor animate. Va fi ceva în jurul Praidului care să atragă turiștii”, a detaliat Szabolcs.

El este convins că inițiativa poate revitaliza turismul local, modelul fiind testat cu succes și în alte zone, precum Parcul Dumbrava Minunată din Bucovina sau Magic Parc din Râșnov. „Știu că va atrage turiști. Important este ca și localnicii să creadă și să simtă acest lucru. Copiii vin aici și îi aduc și pe părinți. Va fi un punct de atracție pentru Praid, dacă se va realiza”, a adăugat Szabolcs.

O hartă a legendelor din Ţinutul Sării

Proiectul va fi implementat în colaborare cu autoritățile și comunitatea locală, filmul de animație putând fi considerat și „film turistic”, menit să aducă vizitatori curioși să descopere locurile din legende.

Echipa Legendarium a oferit gratuit autorităților o hartă a legendelor din Ţinutul Sării, fiecare desen fiind însoțit de un cod GPS. De asemenea, Asociația Turistică din Praid și antreprenorii locali au primit o hartă turistică cu 160 de obiective pe o rază de 100 km.

Inițiativa vine într-un moment în care turismul din Praid necesită reinventare, după ce numărul vizitatorilor a scăzut semnificativ, oferta turistică bazându-se în mare parte pe Salina Praid, conform Agerpres.

