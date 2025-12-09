Anca Alexandrescu a revenit emoționată la TV. Primele declarații despre ce a îndurat în campania electorală

Anca Alexandrescu s-a declarat emoționată la revenirea pe post și a relatat cum a fost în campania electorală pentru alegerile de la Primăria Capitalei, unde a candidat ca independentă, cu susținerea AUR.

"Am emoții. Nu mi-a fost ușor"

"Nu o să vă vină să credeți, dar am emoții. Nu mi-a fost ușor. Am înghițit foarte multe lucruri în această campanie, dar le-am dus, pentru că o prietenă foarte apropiată, căreia îi mulțumesc încă o a dată, în tot acest an a fost lângă mine și mi-a îndreptat pașii către rugăciune și smerenie, către înțelepciune și putere.

Am avut niște zile grele, am văzut niște așa-ziși bărbați, care m-au făcut în fel și chip, că sunt strâmbă, urâtă, că arătam terminată în campania electorală... nu am candidat la un concurs de miss, nici nu mi-am dorit vreodată. Înseamnă că acești oameni au fost falși atunci când arătau, chipurile, că ajută oamenii fără posibilități. Căci nu poți să interacționezi cu adevărul, durerea, cu problemele oamenilor și să nu fii afectat. Acesta este motivul, pentru care, la un moment dat, poate că părea că sunt epuizată. Nu am fost niciodată", a declarat Anca Alexandrescu.

"Zeci de mii de pași am făcut, în fiecare zi de campanie"

"Echipa mea de campanie electorală nu a putut să țină pasul cu mine. Zeci de mii de pași am făcut, în fiecare zi. Suferința a fost în suflet. Aș fi vrut să îmi iau o săptămână de pauză, să pot să mă reîncarc, să pot veni aici, în fața dumneavoastră și mai puternică, sunt. Nu am putut sta deoparte. Știu, am văzut și înțeleg că își doresc să distrugă mișcarea suveranistă", a spus Anca Alexandrescu, în primele minute de la revenirea la emisiunea Culisele Statului Paralel, la Realitatea Plus, în calitate de moderator TV.

Rezultatele finale ale alegerilor parțiale de la Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat cu 36,16% din voturi, primind 211.562 voturi. Pe locul al doilea s‑a clasat Anca Alexandrescu, cu 21,94% din voturi. Locul al treilea a revenit lui Daniel Băluță (PSD), cu 20,51% din voturi. Pe locurile 4 și 5 s-au clasat Cătălin Drulă cu 13,90%, iar apoi Ana Ciceală cu 5,85%.

Astfel, Ciprian Ciucu devine noul primar general al Bucureștiului. Fotoliul de primar general a devenit liber după ce fostul primar Nicușor Dan a devenit președintele României.

