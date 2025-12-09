€ 5.0897
|
$ 4.3711
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0897
|
$ 4.3711
 
DCNews Stiri Anca Alexandrescu a revenit emoționată la TV. Primele declarații despre ce a îndurat în campania electorală
Data actualizării: 21:39 09 Dec 2025 | Data publicării: 21:37 09 Dec 2025

Anca Alexandrescu a revenit emoționată la TV. Primele declarații despre ce a îndurat în campania electorală
Autor: Andrei Itu

anca alexandrescu Anca Alexandrescu - captură TV Realitatea Plus
 

Anca Alexandrescu, locul doi la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, a revenit în studio la Realitatea Plus și a mărturisit ce s-a întâmplat în campania electorală.

Anca Alexandrescu s-a declarat emoționată la revenirea pe post și a relatat cum a fost în campania electorală pentru alegerile de la Primăria Capitalei, unde a candidat ca independentă, cu susținerea AUR.

"Am emoții. Nu mi-a fost ușor"

"Nu o să vă vină să credeți, dar am emoții. Nu mi-a fost ușor. Am înghițit foarte multe lucruri în această campanie, dar le-am dus, pentru că o prietenă foarte apropiată, căreia îi mulțumesc încă o a dată, în tot acest an a fost lângă mine și mi-a îndreptat pașii către rugăciune și smerenie, către înțelepciune și putere. 

Am avut niște zile grele, am văzut niște așa-ziși bărbați, care m-au făcut în fel și chip, că sunt strâmbă, urâtă, că arătam terminată în campania electorală... nu am candidat la un concurs de miss, nici nu mi-am dorit vreodată. Înseamnă că acești oameni au fost falși atunci când arătau, chipurile, că ajută oamenii fără posibilități. Căci nu poți să interacționezi cu adevărul, durerea, cu problemele oamenilor și să nu fii afectat. Acesta este motivul, pentru care, la un moment dat, poate că părea că sunt epuizată. Nu am fost niciodată", a declarat Anca Alexandrescu.

"Zeci de mii de pași am făcut, în fiecare zi de campanie"

"Echipa mea de campanie electorală nu a putut să țină pasul cu mine. Zeci de mii de pași am făcut, în fiecare zi. Suferința a fost în suflet. Aș fi vrut să îmi iau o săptămână de pauză, să pot să mă reîncarc, să pot veni aici, în fața dumneavoastră și mai puternică, sunt. Nu am putut sta deoparte. Știu, am văzut și înțeleg că își doresc să distrugă mișcarea suveranistă", a spus Anca Alexandrescu, în primele minute de la revenirea la emisiunea Culisele Statului Paralel, la Realitatea Plus, în calitate de moderator TV.

Rezultatele finale ale alegerilor parțiale de la Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat cu 36,16% din voturi, primind 211.562 voturi. Pe locul al doilea s‑a clasat Anca Alexandrescu, cu 21,94% din voturi. Locul al treilea a revenit lui Daniel Băluță (PSD), cu 20,51% din voturi. Pe locurile 4 și 5 s-au clasat Cătălin Drulă cu 13,90%, iar apoi Ana Ciceală cu 5,85%. 

Astfel, Ciprian Ciucu devine noul primar general al Bucureștiului. Fotoliul de primar general a devenit liber după ce fostul primar Nicușor Dan a devenit președintele României.

Vezi și - Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

anca alexandrescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Anca Alexandrescu a revenit emoționată la TV. Primele declarații despre ce a îndurat în campania electorală
Publicat acum 21 minute
Tensiunile în relația SUA-Ucraina, amplificate după întâlnirea consilierilor lui Trump cu Putin la Moscova
Publicat acum 58 minute
Proiectele din Sectorul 6 pe care le deblochează Ciprian Ciucu, odată ajuns la Primăria Generală: Nu plec, nu-mi schimb buletinul
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Răsturnare de situație despre scutul financiar al lui Donald Trump pentru Ungaria. Ce a obținut, de fapt, Viktor Orban în SUA
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Diana Buzoianu nu a luat în calcul „nici măcar o secundă” demisia după situația de la Paltinu: Am discutat cu premierul în fiecare zi
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Dec 2025
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat pe 08 Dec 2025
Tragedie în Tenerife, după un val devastator: Doi români au murit. ”Da, el este bărbatul”
Publicat pe 07 Dec 2025
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat pe 08 Dec 2025
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat pe 08 Dec 2025
Româncă, întâmplare șocantă în Hagia Sophia din Istanbul. Tocmai își făcuse o poză cu fetițele sale. ”O mare mizerie”
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close