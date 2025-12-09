Crăciunul altfel: Top 7 tradiții inedite de pe glob care nu pun accent pe cadouri

1 „Inundația cu cărți de Crăciun”, în Islanda

În Islanda, publiciștii lansează o avalanșă de cărți noi înainte de Crăciun, un fenomen sezonier cunoscut sub numele de jólabókaflóð, sau „inundația cu cărți de Crăciun”. Tradiția datează din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, când majoritatea bunurilor erau raționalizate, cu excepția hârtiei, făcând cărțile cel mai practic cadou de Crăciun. Astăzi, acest obicei sprijină industria de nișă a editurilor islandeze. De asemenea, întărește dragostea pentru limba islandeză, aflată în pericol de dispariție și încântă iubitorii de carte din întreaga țară.

Pe 24 decembrie, familiile își fac schimb de cadouri, servesc cina de Crăciun și apoi petrec seara citind noile lor cărți la lumina lumânărilor, eventual cu o cutie de ciocolată și o băutură alături. Este un ritual profund islandez, dar unul dintre cele mai ușor de replicat oriunde.

2. Japonia: Răsfățul jumătății tale

Fiind o țară majoritar necreștină, Japonia sărbătorește Crăciunul într-un mod propriu și distinct. În locul unei celebrații centrate pe familie, Ajunul Crăciunului seamănă mai mult cu Ziua Îndrăgostiților – o seară romantică pentru cupluri. Străzile înzăpezite strălucesc sub luminile de Crăciun, restaurantele oferă meniuri speciale, iar hotelurile de lux sunt adesea complet rezervate.

Mâncarea de Crăciun este și ea diferită: japonezii sărbătoresc mâncând kurisumasu keki, o prăjitură ușoară, în straturi, cu cremă și căpșuni tăiate perfect. Spiritul tradiției: alocați puțin timp special pentru partenerul vostru în mijlocul agitației obișnuite din familie.

3. Australia: meciul de cricket de Crăciun, în familie

Ziua de Crăciun în Australia se concentrează pe soare, mâncare și familie. Este și un moment prielnic pentru a lua o bere, o bâtă și niște bețe de cricket și a te bucura de o tradiție australiană de familie: meciul de cricket de Crăciun. Toată lumea este invitată și toate vârstele sunt binevenite. Pentru o singură zi, cricketul nu mai ține de victorie, ci de participare. Dacă nepotul tău de cinci ani este prins la slip din prima încercare, cineva va închide probabil ochii și îl va lăsa să bată din nou. Regulile diferă de la o familie la alta, unele fiind mai stricte decât altele. Pentru cei din zonele mai reci, rămâne speranța unei zile mai bune sau alegerea unui joc de societate în loc.

4. Finlanda: Vizitarea strămoșilor de Crăciun

Onorarea rudelor decedate este esențială pentru Crăciunul finlandez. În Ajunul Crăciunului, familiile vizitează cimitirele pentru a aprinde lumânări în memoria celor dragi care au murit. Potrivit This Is Finland, trei sferturi dintre gospodăriile finlandeze participă la acest obicei, transformând cimitirele în peisaje line, acoperite de zăpadă și lumină tremurătoare de lumânări. Cimitirele pot fi aglomerate în această perioadă, dar rămâne un moment rar de liniște și reflecție în mijlocul unui sezon agitat. Vizitele la cimitir sunt adesea urmate de o altă tradiție finlandeză îndrăgită: sauna de familie în Ajunul Crăciunului.

5. Ucraina: Sărbătorind păianjenii

În vestul Ucrainei, decorațiunea de Crăciun cea mai tipică nu este o glob sau o stea, ci o pânză de păianjen împodobită. Obiceiul provine din Legenda păianjenului de Crăciun, un basm est-european în care un păianjen decorează bradul unei femei prea sărace pentru a-și permite ornamente. Ea se trezește dimineața și descoperă bradul sclipind de pânze argintii, iar de atunci familia ei nu mai duce lipsă de nimic.

Ucrainenii creează pânze delicate din hârtie și sârmă, pe care le înfășoară în jurul bradului, ca pe ghirlande. Găsirea unui păianjen sau a unei pânze adevărate pe brad este considerată norocoasă, iar tradiția cere să nu fie îndepărtate în această perioadă. Cea mai simplă modalitate de a adopta obiceiul: lăsați pânzele de păianjen neatins.

6. Danemarca: Realizarea decorațiunilor de casă pentru Crăciun

O zi de klippe klistr, adică „tăiat și lipit”, este un ritual esențial în Danemarca. Casele, școlile și locurile de muncă din întreaga țară organizează sesiuni de creație pentru a confecționa ghirlande elaborate, stele împletite și inimi de hârtie, aducând astfel bucuria Crăciunului în sălile de clasă, birouri și sufragerii.

Este o ocazie de a construi un sentiment de comunitate prin creativitate, toate însoțite de æbleskiver (gogoși mici de Crăciun), fursecuri și gløgg, vinul fiert puternic al Danemarcei. După ani de practică, danezii par capabili să transforme cea mai subțire fâșie de hârtie în ceva cu adevărat magic, dar chiar și o simplă ghirlandă de hârtie poate aduce un strop de măiestrie scandinavă în casa ta.

7. Venezuela: Încălțând rolele de Crăciun

Slujbele de Crăciun din Venezuela sunt acompaniate de clopoței, pocnitori și uneori artificii în perioada premergătoare Crăciunului. Dar cel mai distinct obicei este modul în care oamenii ajung adesea la biserică: pe role.

Tradiția se concentrează pe deplasarea cu rolele la Misa de Aguinaldo (Slujba de dimineață devreme), care are loc între 16 și 24 decembrie, în jurul orei 05:00 sau 06:00. Copiii merg adesea la culcare devreme pentru a fi pregătiți pentru slujba de la răsărit, iar mulți adulți patinează pe parcursul nopții pentru a ajunge împreună la biserică. Este un ritual îndrăgit care transformă un moment solemn într-unul vesel și comunitar, cu vecinii alunecând prin străzile liniștite unul lângă altul.

Dacă patinajul nu este o opțiune, participarea la o slujbă locală sau la un eveniment comunitar poate aduce un sentiment similar de sărbătoare împărtășită, scrie BBC.



