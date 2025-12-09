€ 5.0897
Stiri

Proiectele din Sectorul 6 pe care le deblochează Ciprian Ciucu, odată ajuns la Primăria Generală: Nu plec, nu-mi schimb buletinul
Data actualizării: 20:48 09 Dec 2025 | Data publicării: 20:47 09 Dec 2025

Proiectele din Sectorul 6 pe care le deblochează Ciprian Ciucu, odată ajuns la Primăria Generală: Nu plec, nu-mi schimb buletinul
Autor: Roxana Neagu

paul moldovan ciprian ciucu Paul Moldovan - Ciprian Ciucu/ foto Ciprian Ciucu Facebook
 

Ciprian Ciucu, ales primar general, a evidențiat proiectele din Sectorul 6 pe care vrea să le deblocheze, odată aflat în vârful PMB.

Ciprian Ciucu, invitat în calitate de candidat la Primăria Municipiului București la DCNews, a vorbit despre ”plusul” pe care-l va aduce Sectorului 6, ca primar general. ”Nu plec, nu-mi schimb buletinul, rămân în oraș, mă voi ocupa mai departe de Sectorul 6 și voi debloca proiectele, pentru că sunt câteva proiecte blocate în acest moment” a spus Ciprian Ciucu, astăzi primar general ales al Primăriei Municipiului București. 

A dat și exemple: ”Prelungirea Ghencea, Calea Crângași”. ”Cu siguranță, dacă va veni un alt candidat, va bloca mai departe aceste proiecte” considera liberalul. 

Citește și: EXCLUSIV Cine e Paul Moldovan, cel care-l înlocuiește pe Ciprian Ciucu la Primăria Sectorul 6

Ciprian Ciucu a dat asigurări că se va ocupa, ”evident” și de centrul orașului. ”Ar fi un plus inclusiv pentru Sectorul 6, nu doar pentru București” spunea Ciprian Ciucu despre alegerea sa. 

La alegerile din 7 decembrie 2025, candidatul PNL pentru Capitală, Ciprian Ciucu, a obținut 211.562 de voturi, un procent de 36,16%. 

