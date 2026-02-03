€ 5.0959
Dosarul Epstein: Bill și Hillary Clinton acceptă să fie audiați în fața Congresului
Data publicării: 08:17 03 Feb 2026

Dosarul Epstein: Bill și Hillary Clinton acceptă să fie audiați în fața Congresului
Autor: Crişan Andreescu

Bill și Hillary Clinton

Bill și Hillary Clinton vor depune mărturie în fața unei comisii de anchete a Congresului american privind afacerea Epstein, a anunțat luni purtătorul de cuvânt al fostului președinte democrat.

Bill și Hillary Clinton era vizat de o procedură de obstrucționare a Congresului pentru refuzul lor anterior de a se prezenta, relatează AFP.

'Fostul președinte și fostul secretar de stat vor fi prezenți. Sunt dornici să stabilească un precedent care se aplică tuturor', a declarat pe X purtătorul de cuvânt Angel Urena, ca răspuns la un mesaj al aleșilor republicani din comisiei care solicitau să audieze cuplul cu privire la legăturile lui Bill Clinton cu infractorul sexual.

Înainte de acest anunț, Comisia pentru Regulamentul Camerei Reprezentanților se pregătea să aprobe un vot în plenul Camerei asupra a două rezoluții care, în cazul adoptării, ar fi recomandat Departamentului de Justiție (DoJ) să formuleze acuzații împotriva fostului președinte democrat (1993-2001) și a fostului secretar de stat american (2009-2013).

Însă, în cele din urmă, comisia a decis să amâne votul, așteptând să stabilească dacă cuplul a fost decis să se conformeze citației.

Dacă aceste recomandări de urmărire penală ar fi adoptate, un act de acuzare oficial ar urma să inițiat de DoJ, condus de Pam Bondi, o susținătoare loială a lui Donald Trump.

Vezi și: Două fotomodele românce apar în dosarele Epstein: Le-ar fi trimis mii de dolari. ”Tu ești mai frumoasă decât ea”

Bill și Hillary Clinton, care denunță o procedură cu pure motivații politice, ar putea risca astfel până la 12 luni de închisoare.

Cuplul fusese citat de mai multe ori de o comisie a Congresului care ancheta modul în care guvernul a gestionat dosarul Epstein, datorită prieteniei de lungă durată a fostului președinte cu finanțatorul.

O figură proeminentă a înaltei societăți din New York între anii 1990 și 2000, Jeffrey Epstein a fost acuzat că a exploatat sexual peste o mie de tinere, inclusiv minore.

A fost găsit spânzurat în celula sa din închisoarea din New York în 2019, înainte de procesul său pentru infracțiuni sexuale. Moartea sa a alimentat nenumărate teorii ale conspirației care susțineau că a fost ucis pentru a proteja figuri proeminente.

Bill Clinton, care a călătorit de mai multe ori cu avionul său privat și a fost fotografiat în compania sa în numeroase ocazii, a declarat în 2019 că nu a vorbit cu Jeffrey Epstein de peste un deceniu.

Fostul președinte a negat întotdeauna că ar fi avut cunoștință despre crimele lui Epstein și nu se confruntă cu repercusiuni legale în ceea ce privește relația sa cu infractorul sexual.

'Nimeni, fie că este fost președinte sau simplu cetățean, nu poate ignora în mod deliberat o citație emisă corespunzător de Congres fără consecințe', a avertizat luni alesul republican James Comer, șeful acestei comisii de anchetă, înainte de anunțul purtătorului de cuvânt al lui Bill Clinton.

În timpul campaniei sale din 2024, Donald Trump a afirmat că dorește să facă public cazul. Dar republicanul a fost reticent în a-l publica de la revenirea la putere și a fost acuzat, chiar și de propriii susținători, de lipsă de transparență.

Vineri, DoJ a publicat o nouă serie de documente referitoare la Jeffrey Epstein, afirmând că respectă o lege adoptată în noiembrie anul trecut.

Simpla menționare a numelui unei persoane în dosarul Epstein nu implică o faptă condamnabilă a acelei persoane. Însă documentele făcute publice arată, cel puțin, legături între infractorul sexual Jeffrey Epstein sau colaboratorii săi și anumite personalități care au minimalizat adesea sau chiar au negat existența unor astfel de relații, precizează Agerpres.

