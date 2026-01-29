China: 11 infractori din grupuri organizate din Myanmar au fost executați

Condamnările la moarte au fost pronunțate în septembrie anul trecut, iar execuțiile au fost efectuate de o instanță din Wenzhou, în provincia Zhejiang din est.

Printre cei executați se numără membri ai grupului infracțional al familiei Ming ale căror activități au contribuit la moartea a 14 cetățeni chinezi și rănirea mai multor victime.

În ultimii ani, China și-a intensificat colaborarea cu unele țări vecine din sud-estul Asiei - Thailanda, Myanmar, Cambodgia - pentru a reprima funcționarea unor centre de înșelăciuni apărute în multe locuri din regiune.

În special în Myanmar, de la începutul războiului civil declanșat de puciul din 2021, au înflorit localități de unde escrocii online vizează străinii cu înșelăciuni comerciale și sentimentale; cele mai multe sunt situate în apropierea frontierei cu Thailanda, ușor de străbătut. Majoritatea acestor centre sunt sub controlul unor grupări de infractori chinezi, care cooperează cu miliții din Myanmar aliate cu regimul militar de la Naypyidaw.

Zeci de mii de suspecți au fost repatriați, conform experților în infracționalitatea organizată. Ministerul securității publice de la Beijing a comunicat anul trecut că au fost aduși în China peste 7600 de cetățeni suspectați de implicare în jocurile de noroc online și în fraude prin telecomunicații numai din Myawaddy, un oraș din sud-estul Myanmarului, la frontiera cu Thailanda.

Luna aceasta, Cambodgia l-a extrădat în China pe magnatul Chen Zhi, care potrivit Statelor Unite conduce un conglomerat utilizat ca acoperire pentru o rețea de înșelătorii informatice în valoare de miliarde de dolari. (Agerpres)