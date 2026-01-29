€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Internațional China: 11 infractori din grupuri organizate din Myanmar au fost executați
Data publicării: 09:31 29 Ian 2026

China: 11 infractori din grupuri organizate din Myanmar au fost executați
Autor: Crişan Andreescu

gratii

China a executat 11 infractori din grupuri organizate din nordul Myanmarului, inclusiv membri importanți ai sistemelor de fraude prin telecomunicații,informează agenția de presă de stat Xinhua, preluată de Reuters și AFP

Condamnările la moarte au fost pronunțate în septembrie anul trecut, iar execuțiile au fost efectuate de o instanță din Wenzhou, în provincia Zhejiang din est.

Printre cei executați se numără membri ai grupului infracțional al familiei Ming ale căror activități au contribuit la moartea a 14 cetățeni chinezi și rănirea mai multor victime.

În ultimii ani, China și-a intensificat colaborarea cu unele țări vecine din sud-estul Asiei - Thailanda, Myanmar, Cambodgia - pentru a reprima funcționarea unor centre de înșelăciuni apărute în multe locuri din regiune.

În special în Myanmar, de la începutul războiului civil declanșat de puciul din 2021, au înflorit localități de unde escrocii online vizează străinii cu înșelăciuni comerciale și sentimentale; cele mai multe sunt situate în apropierea frontierei cu Thailanda, ușor de străbătut. Majoritatea acestor centre sunt sub controlul unor grupări de infractori chinezi, care cooperează cu miliții din Myanmar aliate cu regimul militar de la Naypyidaw.

Zeci de mii de suspecți au fost repatriați, conform experților în infracționalitatea organizată. Ministerul securității publice de la Beijing a comunicat anul trecut că au fost aduși în China peste 7600 de cetățeni suspectați de implicare în jocurile de noroc online și în fraude prin telecomunicații numai din Myawaddy, un oraș din sud-estul Myanmarului, la frontiera cu Thailanda.

Luna aceasta, Cambodgia l-a extrădat în China pe magnatul Chen Zhi, care potrivit Statelor Unite conduce un conglomerat utilizat ca acoperire pentru o rețea de înșelătorii informatice în valoare de miliarde de dolari. (Agerpres)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
De ce dăm vina pe energii când, de fapt, fugim de adevăr
Publicat acum 22 minute
Rusia amenință Ucraina cu așa-numitele „arme ale răzbunării“
Publicat acum 25 minute
Moscova respinge orice rol al UE într-o eventuală încetare a focului în Ucraina
Publicat acum 26 minute
ONU se află în prag de colaps financiar, avertizează Antonio Guterres
Publicat acum 57 minute
Lady Gaga a ales creațiile designerului român Diana Caramaci pentru concertele sale din Japonia
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Ian 2026
Milionul de euro și cafeneaua ”de la Ilie Bolojan”. Mihai Morar, reacție după fotografia de la cină cu premierul, rostogolită cu denumirea ”două gunoaie”
Publicat pe 28 Ian 2026
Se schimbă banii în România
Publicat pe 28 Ian 2026
Percheziții la casa medicului Cristian Andrei. Ar fi fost trase mai multe focuri de armă
Publicat acum 5 ore si 30 minute
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close