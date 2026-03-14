DCNews Stiri Ce va face Turcia după ce Iran a lansat trei rachete spre teritoriul său
Data publicării: 22:09 14 Mar 2026

Ce va face Turcia după ce Iran a lansat trei rachete spre teritoriul său
Autor: Doinița Manic

imagine cu steagul Turciei Ministrul de Externe al Turciei lansează noi acuzații la adresa lui Benjamin Netanyahu. Sursă foto: Freepik

Turcia a spus cum va reacționa după ce Iran a lansat trei rachete spre teritoriul său.

Ministrul de Externe al Turciei, Hakan Fidan, a asigurat sâmbătă că ţara sa "nu va ceda în faţa provocărilor" care să o atragă în războiul declanşat de atacurile Statelor Unite şi Israelului asupra Iranului, la o zi după ce o nouă rachetă, a treia la număr, a fost lansată din Iran și a fost doborâtă de NATO în spaţiul aerian turc, informează Agerpres, citând EFE.

VEZI ȘI: Locuitorii din Adana, treziți în miez de noapte după ce a treia rachetă lansată din Iran către Turcia a fost doborâtă de NATO

"Ne opunem în mod absolut să fim atraşi în acest război. Avem determinarea deplină de a nu cădea pradă provocărilor", a declarat el în cadrul unei conferinţe de presă la Ankara, alături de omologul său din Bangladesh, Khalilur Rahman.

Guvernul iranian susține că nu are nicio legătură cu acest atac

Reamintim că Turcia a confirmat vineri că o rachetă lansată din Iran şi care a pătruns în spaţiul său aerian a fost doborâtă de sisteme de apărare NATO amplasate în estul Mării Mediterane, în al treilea episod de acest tip de la începutul războiului în Iran. În acest sens, Fidan a declarat că guvernul iranian i-a asigurat că nu are nicio legătură cu acest atac.

VEZI ȘI: Erdogan avertizează Iranul după interceptarea unei rachete în spațiul aerian al Turciei

"Analizăm cu totală sinceritate împreună cu ei această contradicţie între declaraţii şi realitate", a afirmat ministrul.

Ministrul de Externe al Turciei: Atacurile împotriva Iranului trebuie să înceteze imediat

Fidan a cerut din nou o negociere diplomatică pentru a pune capăt războiului şi a spus că prioritatea Turciei este să împiedice extinderea războiului în regiune.

"Atacurile împotriva Iranului trebuie să înceteze imediat. Iar Iranul trebuie să înceteze să atace ţările din regiune", a cerut el.

Fidan şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la o extindere a conflictului şi a avertizat că aceasta ar putea conduce la "ostilităţi durabile şi ireversibile". Potrivit lui, războiul ameninţă nu doar securitatea regională şi dimensiunea umanitară, ci şi stabilitatea economiei mondiale.

Ministrul de Externe al Turciei, acuzații la adresa lui Benjamin Netanyahu

Totodată, l-a acuzat din nou prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care, prin "politicile sale expansioniste şi ideologia sa fundamentalistă", a provocat conflictul din Iran.

"Este imposibil pentru noi să ignorăm faptul că Israelul îşi impune calculele geopolitice în regiune prin intervenţii externe", a afirmat Fidan, susţinând că Netanyahu intenţionează, de asemenea, să atragă Libanul într-un alt dezastru umanitar şi în instabilitate.

turcia
atacuri iraniene
conflict orientul mijlociu
nato
benjamin netanyahu
