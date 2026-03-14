Petrolier grec închiriat de Chevron, lovit în Marea Neagră lângă un port rusesc. Un român la bord

Un petrolier grec, care avea şi un român printre membrii echipajului, a fost lovit sâmbătă în timp ce se apropia de portul rusesc Novorossiisk din Marea Neagră, a anunţat proprietarul său, autorităţile elene precizând că atacul nu a făcut victime, relatează AFP.

Echipajul format din 24 de marinari, 10 greci, 13 filipinezi și un român, se află în stare bună a adăugat ministrul grec al Transporturilor, Vasilis Kikilias. Petrolierul, care a suferit doar pagube materiale, fusese închiriat de gigantul petrolier american Chevron.

Compania Maran Tankers Management, cu sediul în Atena, a explicat că nava sa de marfă Maran Homer a fost lovită de un "dispozitiv neidentificat" în timp ce se afla chiar în afara apelor teritoriale ruseşti, aşteptând instrucţiuni pentru a se îndrepta către terminalul petrolier Caspian Pipeline Consortium (CPC) din Novorossiisk.

Kikilias a spus că incidentul ar putea fi legat de tensiunile din regiune și de deciziile recente care permit transportul limitat de țiței rusesc.

Nava de tip Suezmax urma să preia o încărcătură de ţiţei kazah, conform companiei.

"Puntea şi echipamentele de punte ale navei au suferit doar daune materiale minore. Petrolierul nu transporta nicio marfă, iar mediul nu a fost poluat. Acesta a părăsit deja Novorossiisk", a explicat compania într-un comunicat de presă.

Ministerul Afacerilor Maritime din Grecia a precizat că cei 24 de membri ai echipajului - 10 greci, 13 filipinezi şi un român - sunt "în stare bună", conform Agerpres. Ministrul Transporturilor din Grecia, Vasilis Kikilias, a declarat că petrolierul fusese închiriat de compania americană Chevron, iar atacul ar putea fi legat de tensiunile din regiune și de recentele decizii care permit transportul limitat de petrol rusesc, potrivit publicației elene Ekathimerini.

