Petrolier grec închiriat de Chevron, lovit în Marea Neagră lângă un port rusesc. Un român la bord
Data actualizării: 15:57 14 Mar 2026 | Data publicării: 14:51 14 Mar 2026

Petrolier grec închiriat de Chevron, lovit în Marea Neagră lângă un port rusesc. Un român la bord
Autor: Tiberiu Vasile

drona marea neagra mapn Foto rol ilustrativ: captură video MApN

Un petrolier grec de tip Suezmax, închiriat de Chevron, cu un român printre membrii echipajului, a fost lovit sâmbătă de un dispozitiv neidentificat în apropierea portului rusesc Novorossiisk din Marea Neagră.

Un petrolier grec, care avea şi un român printre membrii echipajului, a fost lovit sâmbătă în timp ce se apropia de portul rusesc Novorossiisk din Marea Neagră, a anunţat proprietarul său, autorităţile elene precizând că atacul nu a făcut victime, relatează AFP.

Petrolierul a fost închiriat de gigantul petrolier Chevron

Echipajul format din 24 de marinari, 10 greci, 13 filipinezi și un român, se află în stare bună a adăugat ministrul grec al Transporturilor, Vasilis Kikilias. Petrolierul, care a suferit doar pagube materiale, fusese închiriat de gigantul petrolier american Chevron.

Compania Maran Tankers Management, cu sediul în Atena, a explicat că nava sa de marfă Maran Homer a fost lovită de un "dispozitiv neidentificat" în timp ce se afla chiar în afara apelor teritoriale ruseşti, aşteptând instrucţiuni pentru a se îndrepta către terminalul petrolier Caspian Pipeline Consortium (CPC) din Novorossiisk.

Kikilias a spus că incidentul ar putea fi legat de tensiunile din regiune și de deciziile recente care permit transportul limitat de țiței rusesc.

Nava de tip Suezmax urma să preia o încărcătură de ţiţei

Nava de tip Suezmax urma să preia o încărcătură de ţiţei kazah, conform companiei. 

"Puntea şi echipamentele de punte ale navei au suferit doar daune materiale minore. Petrolierul nu transporta nicio marfă, iar mediul nu a fost poluat. Acesta a părăsit deja Novorossiisk", a explicat compania într-un comunicat de presă.

Ministerul Afacerilor Maritime din Grecia a precizat că cei 24 de membri ai echipajului - 10 greci, 13 filipinezi şi un român - sunt "în stare bună", conform Agerpres. Ministrul Transporturilor din Grecia, Vasilis Kikilias, a declarat că petrolierul fusese închiriat de compania americană Chevron, iar atacul ar putea fi legat de tensiunile din regiune și de recentele decizii care permit transportul limitat de petrol rusesc, potrivit publicației elene Ekathimerini.

CITEȘTE ȘI: Petroliere atacate în largul Irakului - VIDEO
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Renunțarea la cetățenia americană devine mult mai ieftină
Publicat acum 27 minute
Urșii și lupii fac ravagii în gospodăriile din Buzău. Despăgubiri de zeci de mii de lei în primele două luni ale anului
Publicat acum 30 minute
Iranul amenință direct România, după decizia Parlamentului privind utilizarea bazelor militare de pe teritoriul țării de către SUA
Publicat acum 42 minute
România, tot mai aproape de OCDE: Când ar putea primi invitația de aderare
Publicat acum 51 minute
Buget 2026: România, pe marginea dezastrului. Remus Borza, la interviurile DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 59 minute
Călin Georgescu vorbește despre sfârșitul ”țării Dubai”: Dubai este țara aurului, corect? Țara aia nu are nimic
Publicat acum 4 ore si 55 minute
Cine este românca Natalie Musteață, câștigătoare a unui Oscar la Hollywood
Publicat acum 5 ore si 40 minute
Horoscop 16 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 30 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 17: Iranul avertizează România după votul privind bazele militare
Publicat acum 3 ore si 47 minute
Atac rusesc rar în centrul Kievului, luni dimineață
 
