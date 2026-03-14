„Sinners”, marele favorit la premiile Oscar. Povestea filmului nominalizat la 16 categorii

Filmul „Sinners” a devenit unul dintre cele mai discutate titluri ale sezonului cinematografic și principalul favorit la ediția din 2026 a Premiilor Oscar. Thrillerul regizat de Ryan Coogler a intrat în istoria Academiei după ce a obținut 16 nominalizări, un record absolut pentru un singur film.

Pelicula combină elemente de dramă, muzică și horror, spunând o poveste despre identitate, cultură și supraviețuire în sudul Statelor Unite din anii 1930. Cu o distribuție condusă de Michael B. Jordan, filmul a fost lăudat de critici pentru interpretări, coloană sonoră și originalitatea scenariului, devenind și un succes comercial global.

Cele mai așteptate premii din industria cinematografică

Gala Academy Awards reprezintă cel mai important eveniment anual din industria filmului, recompensând performanțele cinematografice remarcabile din anul precedent. Ediția din 2026 marchează cea de‑a 98‑a ceremonie și aduce câteva schimbări importante, inclusiv introducerea unei noi categorii dedicate castingului.

Anunțarea nominalizărilor a confirmat dominația filmului „Sinners”, care a depășit recordul istoric de 14 nominalizări deținut de producții celebre precum Titanic, La La Land și All About Eve.

Ceremonia are loc pe 15 martie 2026 și este prezentată de comedianul Conan O'Brien.

„Sinners”, filmul cu 16 nominalizari

Acțiunea din „Sinners” este plasată în Mississippi, în perioada anilor 1930. Povestea urmărește doi frați gemeni care se întorc în orașul natal pentru a începe o nouă viață și pentru a deschide un club de blues. Însă planurile lor sunt date peste cap atunci când se confruntă cu o amenințare supranaturală.

Personajele gemene sunt interpretate de Michael B. Jordan, iar distribuția include și actori precum Delroy Lindo și Wunmi Mosaku. Filmul îmbină mitologia vampirilor cu teme sociale precum rasismul, cultura blues și identitatea comunității afro‑americane.

Succesul critic și comercial a fost rapid: producția a generat aproape 370 de milioane de dolari la box office la nivel mondial, confirmând că poate combina spectacolul cinematografic cu teme profunde și relevante cultural.

Nominalizările obținute includ categorii majore precum:

Cel mai bun film

Cel mai bun regizor – Ryan Coogler

Cel mai bun actor – Michael B. Jordan

Actor în rol secundar – Delroy Lindo

Actriță în rol secundar – Wunmi Mosaku

Scenariu original

Coloană sonoră originală

Performanța a transformat filmul într-unul dintre marile favorite ale sezonului de premii.

Lista completă a filmelor nominalizate

La categoria 'Cel mai bun film la Premiile Oscar 2026' concurează zece producții:

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Dintre acestea, „Sinners” și „One Battle After Another” sunt considerate principalele favorite în cursa pentru cea mai mare distincție, competiția fiind una dintre cele mai strânse din ultimii ani.

