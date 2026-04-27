DCNews Cultura Filmul „Michael" face senzație, în pofida criticilor
Data actualizării: 16:37 27 Apr 2026 | Data publicării: 16:34 27 Apr 2026

Filmul „Michael” face senzație, în pofida criticilor
Autor: Andrei Itu

michael-jackson-melodii-eliminate-controversa_65743700 Foto: Unsplash, Mathew Browne / Ilustrativ Michael Jackson

Filmul biografic făcut de studioul Lionsgate despre regele muzicii pop Michael Jackson, „Michael”, a ajuns în cinematografe și a înregistrat un real succes, în ciuda criticilor.

„Michael” este filmul biografic realizat de studioul Lionsgate despre faimosul Michael Jackson. Filmul a ajuns deja în cinematografe, având încasări de 97 de milioane de dolari în America de Nord. 217 milioane de dolari sunt încasările pe plan global în primul weekend de lansare, transmite revista Variety. Filmul biografic „Michael” are sprijinul moștenitorilor vedetei muzicii pop, nepotul lui Michael Jackson joacă rolul principal..

Filmul „Michael”, cel mai bun debut din toate timpurile pentru un film biografic

Vânzările de bilete sunt un record, fiind înregistrat cel mai bun debut din toate timpurile pentru un film biografic. A depășit filmul „Straight Outta Compton” (2015), care a avut încasări de 60 de milioane de dolari pe piața internă Hollywood. Mai mult, încasările din „Michael” sunt aproape duble în comparație cu încasările de 51 de milioane de dolari realizate de următorul film din clasament, respectiv „Bohemian Rhapsody” din anul 2018.

De asemenea, filmul „Michael” a înregistrat al doilea cel mai mare debut al anului 2026, după filmul de animație „The Super Mario Galaxy Movie”, ce a încasat suma de 131 de milioane de dolari în primul său weekend în cinematografe la începutul lunii aprilie 2026.

Filmul „Michael” domină box office-ul

Lungmetrajul despre Michael Jackson domină box office-ul în ciuda recenziilor negative din partea criticilor de film, „Michael”, cu o rată a aprobării de la aceștia de doar 38% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes. Însă, publicul a fost în mod clar în dezacord cu majoritatea criticilor.  Filmul a primit calificativul „A-” în sondajele CinemaScore făcute la ieșirea din sălile de cinema din America de Nord. Pe IMDb „Michael” are o notă medie de 7,7 / 10 din peste 32.000 de evaluări publicate până luni dimineața.

