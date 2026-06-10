Crizantema de Aur. Preselecție de succes, la Brașov - VIDEO

Facultatea de Muzică a Universității Transilvania a fosdt gazda preselecției concursului "Crizantema de Aur".

Mulțumim dnei decan Mădălina Rucsanda si dlui dirijor Traian Ichim pentru frumoasa colaborare si pentru găzduirea in sălile splendide ale facultății.

Mulțumim si dnei Sena Ducariu care a asigurat cu profesionalism acompaniamentul la pian . Felicitări si mulțumiri tuturor interpreților si profesorilor care au participat la etapa de la Brasov a campaniei naționale de preselecții pt concursul de interpretare al Festivalului Național de Romanțe” Crizantema de aur”. ROMANȚA NE UNEȘTE!

Concertul” Tinerețea Romanței”,la Opera Brașov: voci de aur, interpretări rafinate ,orchestra de înalt profesionalism, dirijorul Traian Ichim demn de toată lauda, publicul minunat, organizarea ireproșabilă, un vis împlinit ! Iar eu … eu sunt onorată că am reușit să readuc pe această scenă muzicală prestigioasă,ROMANȚA și emoția de la CRIZANTEMA DE AUR .

Cetatea Romanței Târgoviște a primit ropote de aplauze . Sunt copleșită de toate acestea , dau slavă ajutorului divin și le mulțumesc tuturor ! Romanța ne unește!, a transmis Alina Mavrodin Vasiliu.

Calendarul preselecțiilor si Regulamentul oficial al festivalului le găsiți aici:

www.crizantemaaur.ro.

www.cetatearomantei.ro