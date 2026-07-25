O petrecere Camp Rock are loc în București. Organizatorii promit o seară memorabilă / FOTO: captură afiș iabilet.ro

Camp Rock Party ajunge în București. Fanii muzicii Disney vor avea ocazia să retrăiască atmosfera unuia dintre cele mai populare filme muzicale ale anilor 2000, în cadrul unui eveniment dedicat nostalgiei, muzicii și distracției.

Petrecerea are loc duminică, 26 iulie, la Mojo Club din București. Accesul publicului începe la ora 18:00, iar evenimentul începe la ora 18:30.

Organizatorii promit o experiență inspirată de universul Camp Rock, filmul Disney care i-a adus în prim plan pe Jonas Brothers și Demi Lovato. Participanții sunt încurajați să vină îmbrăcați în stilul anilor 2008, cu tricouri inspirate din perioada respectivă, geci de piele, bandane sau accesorii cu sclipici.

Pe parcursul serii vor răsuna piesele cunoscute din film, iar publicul este invitat să cânte alături de ceilalți participanți și să retrăiască momentele care au marcat adolescența unei generații.

Organizatorii mizează pe nostalgie și energie

Conceptul evenimentului pune accent pe atmosfera de tabără, energia concertelor și dorința participanților de a se bucura de muzica pe care o ascultau în urmă cu aproape două decenii.

Organizatorii transmit că nu promit apariția actorilor din producția Disney, însă promit o seară în care participanții vor pleca fără voce și cu amintiri memorabile.

Evenimentul este organizat de Asociația We Are Art și se adresează tuturor celor care vor să retrăiască atmosfera Camp Rock într-un cadru dedicat fanilor muzicii Disney.

Biletele se găsesc pe iabilet.ro.