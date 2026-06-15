Este în regulă să difuzezi la radio melodii create de IA? Dezbaterea care a împărțit publicul în două. Artiștii avertizează că industria e în pericol / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @fabrikasimf

Imaginează-ți că afli că melodiile pe care le asculți și pe care dansezi la radio nu au fost create de un om, ci de inteligența artificială. Te-ar face asta să schimbi postul sau nu contează cine a creat piesa, atât timp cât îți place?

Melodii generate cu ajutorul inteligenței artificiale, cu o tematică inspirată din Irlanda de Nord, au fost ascultate de sute de mii de ori pe rețelele sociale în ultimele săptămâni și au împărțit publicul în două tabere după ce au fost difuzate la un post local de radio comercial, scrie BBC.

Ulterior, piesele au fost eliminate din playlisturi în urma unei dezbateri intense din mediul online. Creatorii lor susțin că reprezintă o formă de artă și o modalitate nouă prin care oamenii se pot exprima. În schimb, mai mulți autori, muzicieni și artiști contestă această tehnologie.

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„Muzicienii părăsesc industria din cauza inteligenței artificiale”

După aproape două decenii petrecute în industria muzicală, Paul Connolly spune că se simte „furios și dezamăgit” de apariția muzicii generate cu ajutorul inteligenței artificiale. În opinia sa, aceasta reprezintă „o palmă dată artiștilor, al căror rol este să ne ajute să înțelegem lumea în care trăim”.

„Vedem că artiștilor autentici le este tot mai greu să fie auziți, iar acest lucru se întâmplă pentru că nu mai reușesc să se facă remarcați în zgomotul creat de inteligența artificială”, a declarat el.

Connolly este compozitor și solistul trupei alternative punk The Wood Burning Savages. El organizează și ateliere de muzică pentru persoane de toate vârstele, însă spune că muzicienii au acum mai puține oportunități ca oricând să susțină concerte și să își difuzeze piesele la radio.

„Vedem deja cum muzica generată de inteligența artificială începe să pătrundă în topurile de pe platformele de streaming. Din acest motiv, tot mai mulți artiști ajung să își subestimeze propria valoare și să părăsească această industrie”.

Connolly afirmă că nu este de acord ca serviciile de streaming și posturile de radio să ofere spațiu muzicii create de inteligența artificială.

El a adăugat: „Inteligența artificială nu ne poate alina și nici nu poate inspira următoarea generație de compozitori. Muzica este felul în care dăm sens timpului pe care îl petrecem pe acest pământ. Dacă alegi să îl umpli cu muzică generată de inteligența artificială, atunci rezultatul este unul lipsit de autenticitate. Muzica hrănește sufletul, în timp ce inteligența artificială seamănă cu mâncarea de tip fast food pentru artere”.

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„Muzica mea creată cu ajutorul inteligenței artificiale poartă povestea mea. Nu doar apăs niște butoane”

În 2025, Oliver McCann a devenit primul creator de muzică asistată de inteligență artificială care a semnat un contract cu o casă de discuri tradițională. El nu crede că ceea ce face înseamnă „înlocuirea artiștilor”, ci „extinderea posibilităților creative”.

„Inteligența artificială se ocupă de procese care înainte necesitau o echipă numeroasă și un buget de studio de sute de mii de dolari. Astfel, eu pot lucra mai rapid și mă pot concentra asupra poveștii și a nucleului emoțional al piesei”, a spus el.

McCann, care are experiență în domeniul designului vizual, a început să experimenteze cu inteligența artificială pentru a vedea dacă aceasta îi poate transforma versurile în muzică. El a semnat cu casa de discuri independentă Hallwood Media după ce una dintre piesele sale a înregistrat trei milioane de ascultări pe platforma de muzică generată de inteligența artificială Suno.

„Să îți construiești o carieră pe modelul actual al platformelor de streaming este ca și cum ai fabrica CD uri cu o săptămână înainte de lansarea iPodului. Eu urmăresc locul în care se construiește cu adevărat viitorul”, a declarat el.

McCann susține că radioul a fost întotdeauna ghidat de un singur principiu, acela dacă o melodie reușește sau nu să creeze o legătură cu ascultătorii.

„Acest lucru nu s a schimbat”, spune el și adaugă că, deși instrumentele folosite de muzicieni evoluează, relația de bază dintre artist și public rămâne aceeași. El afirmă că înțelege îngrijorările legate de utilizarea inteligenței artificiale în muzică și este de acord cu opinia larg răspândită potrivit căreia procesul creativ uman este „sacru”.

„Muzica mea poartă povestea mea”, spune el. „Există o diferență uriașă între un artist care folosește această tehnologie cu intenție și cineva care doar apasă un buton. Eu nu doar apăs butoane”.

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Ce fac platformele de streaming în privința muzicii generate de inteligența artificială?

În prezent, platformele de streaming nu au obligația legală de a eticheta melodiile create cu ajutorul inteligenței artificiale, deși tot mai multe voci cer ca aceste piese să fie marcate în mod clar.

Spotify a făcut câțiva pași pentru a răspunde acestor preocupări. În aprilie, compania a lansat o funcție aflată în fază de testare, care afișează în secțiunea de credite a unei melodii modul în care artistul a folosit inteligența artificială. Totuși, sistemul este voluntar și se bazează pe informațiile pe care artistul le furnizează casei de discuri sau distribuitorului său.

Platforma de streaming Deezer utilizează un instrument de detectare a conținutului generat de inteligența artificială și un sistem care etichetează muzica realizată cu ajutorul acestei tehnologii. Deezer afirmă că sistemul său poate identifica piesele create cu cele mai populare instrumente de generare muzicală bazate pe inteligență artificială și că lucrează la extinderea capacității de a detecta și muzica produsă cu alte aplicații.

Apple Music solicită caselor de discuri și distribuitorilor să declare în mod transparent utilizarea inteligenței artificiale în materialele pe care le încarcă pe platformă. În loc să interzică în totalitate acest tip de conținut, Apple impune folosirea unor etichete de transparență în metadate, care indică dacă inteligența artificială a fost utilizată pentru crearea unei piese muzicale sau a unui videoclip.

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