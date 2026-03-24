DCNews Cultura A murit Gino Paoli. Acum 62 de ani încercase să își ia viața, glonțul a rămas în el
Data publicării: 15:40 24 Mar 2026

A murit Gino Paoli. Acum 62 de ani încercase să își ia viața, glonțul a rămas în el
Autor: Doinița Manic

imagine cu Gino Paoli in tinerete După ce a încercat să își ia viata, Gino Paoli a trăit încă 62 de ani cu glonțul încă în el. Foto: Captură video Youtube

Legendarul cântăreţ şi compozitor italian Gino Paoli a decedat la vârsta de 91 de ani, a anunţat familia sa marţi, transmite Agerpres.

"Gino ne-a părăsit aseară, în pace şi înconjurat de cei dragi," se arată într-un comunicat al familiei, citat de ANSA.

Originar din Genova, el a fost o figură cheie în dezvoltarea muzicii italiene şi a compus mai multe dintre cele mai frumoase cântece pop ale Italiei.

Printre acestea se numără "Senza fine", "Che Cosa C'e", "Sapore di Sale" şi "Quattro Amici", toate interpretate de Gino Paoli, precum şi "Il Cielo in Una Stanza", un hit interpretat de compatrioata sa Mina în anii '60. 

Primele discuri lansate de Gino Paoli nu s-au vândut aproape deloc

A crescut muzical la Genova, făcând parte dintr-un cerc de prieteni care aveau să definească o epocă: Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Fabrizio De André, Umberto Bindi.

Primele sale discuri, lansate în 1959, nu s-au vândut aproape deloc. "La gatta", o melodie autobiografică publicată în 1960, s-a vândut doar în o sută de exemplare în primele trei luni. Reclama a împins-o în cele din urmă în topuri, iar industria muzicală a luat-o în seamă. Trei ani mai târziu, "Sapore di sale" l-a transformat într-o vedetă de cu totul altă natură. Ulterior, el a descris experiența faimei subite cu o sinceritate caracteristică: l-a schimbat, și nu întotdeauna în bine.

Gino Paoli, o viață a extremelor

Biografia lui Paoli se citește ca un roman pe care nimeni nu ar fi îndrăznit să-l publice. Și-a petrecut copilăria timpurie pe teritoriul Giuliano-Dalmata, înainte ca familia sa să se mute la Genova pentru a scăpa de violența etnică din anii postbelici. Mai multe rude ale mamei sale au murit în masacrele comise de forțele lui Tito, scrie Wanted in Rome.

În iulie 1963, în culmea faimei sale și în strânsoarea unei profunde crize personale, s-a împușcat în piept. Glonțul s-a blocat lângă inimă și nu a fost niciodată scos, operația fiind considerată prea periculoasă. A supraviețuit, s-a întors la muzică și a trăit încă 62 de ani cu glonțul încă în el. A vorbit des despre asta și fără autocompătimire.

S-a luptat cu alcoolismul timp de cincisprezece ani, renunțând doar după ce fratele său a murit din aceeași afecțiune. A avut patru copii cu trei femei diferite. A fost membru al parlamentului pentru Partidul Comunist Italian. A câștigat Festivalbar. A revenit în lumea muzicii la 50 de ani, cu „Una lunga storia d'amore”. A continuat să înregistreze, să facă turnee și să vorbească.

 
 
 

