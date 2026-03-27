Nicolae Botgros a renunțat la mandatul de deputat al Parlamentului de la Chișinău

Director artistic și prim-dirijor al Orchestrei Naționale de Muzică Populară 'Lăutarii', una dintre cele mai cunoscute orchestre din Republica Moldova, Nicolae Botgros fusese ales pe lista Partidului Politic 'Partidul Acțiune și Solidaritate', majoritar, cu 63 de mandate din 101.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că includerea lui Botgros pe lista PAS a fost determinată de notorietatea și prestigiul său în domeniul culturii, menționând că decizia de retragere a fost discutată anterior în cadrul fracțiunii.

Demisia intră în vigoare începând cu data de 27 martie 2026. În acest context, a fost declarat vacant un mandat de deputat care aparține Partidului Acțiune și Solidaritate, urmând să fie atribuit supleantului de pe lista formațiunii, conform legislației.

Decizia de a renunța la mandatul de deputat vine după ce dirijorul a anunțat că își dorește să revină la activitatea artistică. El anunțase cu câteva zile înainte că și-a depus mandatul și că vineri este ultima sa zi de activitate în Legislativ.

Plecarea sa a fost marcată de momente emoționante în plen, colegii deputați aplaudându-l pentru contribuția sa atât în viața politică, cât și culturală. În mesajul de rămas-bun, Botgros a mulțumit electoratului și a transmis un apel la unitate și la continuarea parcursului european al țării, precizează Agerpres.

„Sunt la anii bătrâneții, am 73 de ani și, la vârsta mea, am nevoie de sănătate, de un refugiu și de mai multă libertate. Pentru mine, libertatea este muzica. Eu sunt născut pentru Orchestra Lăutarii și pentru muzică și voi continua să fac ceea ce am făcut timp de aproape 49 de ani, de când sunt dirijorul Orchestrei Lăutarii”, a spus Nicolae Botgros. (Claudia Calotă)