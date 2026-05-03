Data publicării: 16:11 03 Mai 2026

Delegaţia României a plecat la Viena, pentru Eurovision. Mesajul Alexandrei Căpitănescu înainte de concurs
Autor: Florin Răvdan

Alexandra Capitanescu pleaca la eurovision Sursa foto: TVR

Alexandra Căpitănescu a plecat la Viena, pentru concursul Eurovision 2026. Artista va intra în a doua semifinală, de pe 14 mai, cu piesa Choke Me, care a stârnit mai multe controverse.

"Momentul mult aşteptat a sosit. După luni intense de pregătire pentru semifinala din 14 mai, suntem gata să reprezentăm cu mândrie România la Eurovision Song Contest 2026. Pornim cu determinare, emoții constructive, curaj și mult entuziasm către cea mai mare scenă muzicală din Europa. «Choke Me» este mai mult decât o piesă – este momentul nostru de eliberare, energia noastră comună și șansa de a cuceri publicul. Ne dorim să-i facem mândri pe toți românii, atât prin prestația noastră, cât și prin revenirea pe scena Eurovision. Abia așteptăm să ajungem la Viena, să începem repetițiile oficiale, să ne reîntâlnim cu ceilalți concurenți și să trăim din plin această experiență unică. Le mulțumim din suflet tuturor celor care ne-au fost alături în aceste luni și care au contribuit la visul nostru – acela de a readuce România în competiție cu forță și încredere. Dacă și voi credeți în noi, nu uitați să ne votați în a doua semifinală, pe 14 mai, prin SMS sau online, folosind codul 03. Vă mulțumim!”, a declarat Alexandra Căpitănescu, la conferinţa de presă de dinaintea plecării.

Semifinalele și finala competiției vor fi transmise în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1, în zilele de 12, 14 şi 16 mai 2026, ora 22.00.

Piesa Alexandrei Căpitănescu, Choke Me, a stârnit controverse 

Alexandra Căpitănescu a câştigat selecţia naţională cu piesa Choke Me, însă aceasta nu a dus lipsă de critici. De la mesajul piesei până la videoclip, despre care unii spun că romantizează strangularea. 

Artista a explicat care este, de fapt, mesajul piesei. 

"Pentru mine 'Choke Me' - piesa - reprezintă un nou început, pentru mine, ca artist, o dezvoltare, un mod prin care să îmi pot pune sentimentele în muzică, aşa cum mi-am dorit de foarte mult timp, ceea ce mi-a fost foarte greu înainte şi nici acum nu pot 100% în fiecare zi să fac asta. (...) Am citit foarte multe articole (...) cum că piesa ar fi considerată violentă ca mesaj, dar mie nu mi se pare, nu ăsta a fost scopul şi sunt împotriva violenţei. Cred că, aşa cum spun şi în piesă, singurul antidot pentru orice este iubirea. De fapt, ăsta este sâmburele acestei melodii - dragostea, iubirea şi singurul exces din viaţa noastră ar trebui să fie iubirea”, a arătat artista.

Petiţie împotriva difuzării momentului Alexandrei Căpitănescu în Marea Britanie 

Mii de persoane din Marea Britanie au semnat o petiţie online prin care cer BBC să nu difuzeze momentul Alexandrei Căpitănescu de la Eurovision 2026. 

"Cerem Uniunii Europene de Transmisie (EBU) şi celor de la BBC să nu difuzeze melodia Choke Me, de la Eurovision, decât dacă versurile sunt schimbate. Această melodie face referiri repetate la sugrumare şi strangulare, o formă de violenţă folosită în mod copleşitor asupra femeilor. Transmiterea acestui moment riscă să normalizeze un act periculos şi abuziv, prin intermediul uneia dintre cele mai mari scene europene. 

(...) De asemenea, cerem organizatorilor Eurovision să respingă orice conţinut viitor care normalizează sau trivializează violenţa împotriva femeilor. Strangularea sexuală nu este inofensivă sau simbolică. Este legată de fapte negative reale şi este, din păcate, din ce în ce mai normalizată în cultura main-stream. Eurovision nu ar trebui să fie o platformă prin care un astfel de conţinut să devină acceptabil", transmit iniţiatorii petiţiei. 

Aproape 3000 de persoane au semnat deja petiţia. 

