Muzeul „Casa Romanței" din Târgoviște, zeci de mii de tineri vizitatori
Data publicării: 08:43 06 Mar 2026

Muzeul „Casa Romanței” din Târgoviște, zeci de mii de tineri vizitatori
Autor: Crişan Andreescu

WhatsApp Image 2026-03-05 at 15.45.24 (2)

Programul Național Educațional „Tinerețea Romanței” a fost declarat de Comisia Națională a României pentru UNESCO drept „MODEL DE BUNE PRACTICI” pentru educația prin artă și cultură, fiind unic și inovativ.

Programul Național Educațional „Tinerețea Romanței” se desfășoară cu mare succes la Muzeul „Casa Romanței” din Târgoviște, unic în România. Prin vizite online și fizice, elevi, studenți și profesori de la sute de instituții de învățământ din România, Republica Moldova, precum și din Diaspora, au putut afla informații excepționale din istoria Romanței românești, gen muzical de patrimoniu al culturii naționale, aflat în geneza Imnului Național al României, „Deșteaptă-te, române!”.

Programul vizitelor realizate la Muzeul „Casa Romanței” din Târgoviște continuă în acest an să stabilească noi recorduri în privința tinerilor vizitatori, grație implicării neobosite a celei care a inițiat acest program, Alina Mavrodin Vasiliu, directorul artistic al Festivalului Național „Crizantema de aur” și președintele Federației Române a Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO. Aceștia au, astfel, prilejul de a intra în ambianța deosebit de frumoasă, elegantă și interesantă a unicului muzeu din România și din lume, dedicat Romanței.

Clădirea muzeului, reper în istoria Concursului "Crizantema de Aur"

Muzeul „Casa Romanței” a fost realizat în anul 2017, cu ocazia ediției a 50-a, jubiliară, a Festivalului Național „Crizantema de aur”, de Asociația Culturală „Cetatea Romanței” Târgoviște, la inițiativa și cu participarea doctorului în istorie Teodor Vasiliu, autorul unicei monografii „Istoria Crizantemei de aur” și a dr. în istorie Andrei Vasiliu, muzeograf.

Muzeul „Casa Romanței” din Târgoviște, zeci de mii de tineri vizitatori

Acest spațiu muzeal este tot mai apreciat și recunoscut de specialiști în domeniu ca fiind de mare importanță pentru cultura națională, astfel încât, în prezent, Muzeul „Casa Romanței” din Târgoviște face parte din structura Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Dâmbovița.

 În acest imobil de patrimoniu s-a semnat, în anul 1968, actul de înființare a Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de Aur” de la Târgoviște. Încă de la inaugurarea sa în anul 2017, Muzeul „Casa Romanței” din Târgoviște și-a desfășurat activitatea în colaborare cu Federația Română a Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO și sub patronajul Federației Europene a Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO, realizând numeroase evenimente culturale, artistice și educaționale, inclusiv ca evenimente asociate Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de aur”, organizat sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.

Record de vizite online la Muzeul „Casa Romanței”

Succesele vizitelor online desfășurate la Muzeul „Casa Romanței” din Târgoviște sunt confirmate de numeroasele mesaje transmise de vizitatori, dovedind că Programul Național Educațional „Tinerețea Romanței” oferă o completare foarte inspirată, atât la vizitele în format fizic, cât și la curricula școlară.

Muzeul „Casa Romanței” din Târgoviște, zeci de mii de tineri vizitatori

Muzeul „Casa Romanței” a depășit, în prezent, numărul de 45.000 de tineri vizitatori din România, Basarabia, Bucovina și alte comunități românești din diaspora. Comisia Națională a României pentru UNESCO a confirmat ineditul și importanța programului, prin desemnarea acestuia ca Model de Bune Practici pentru Educația prin Artă și Cultură.

