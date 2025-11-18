Pinholes, Nava Mamă și Fluturi Pe Asfalt, concert în București pe 20 noiembrie

Joi, 20 noiembrie, Control Club, un loc titrat în rândul spațiilor de concerte din București, găzduiește unul dintre cele mai speciale evenimente alternative ale acestui an: formațiile Pinholes, Nava Mamă și Fluturi Pe Asfalt vor susține un concert-concept unic, construit ca un performance continuu, fără pauze. Evenimentul este aproape sold out, interesul publicului fiind impresionant datorită formatului inovator și colaborării dintre cele trei trupe.

Concertul din București reprezintă prima oprire dintr-o serie de trei evenimente care vor avea loc în trei mari orașe din țară: București (20 noiembrie, Control Club), Iași (21 noiembrie, Urbana Club) și Cluj-Napoca (22 noiembrie, Machines Venue). În fiecare oraș, o altă trupă va închide seara, oferind publicului o experiență completă și personalizată.

Show-ul este construit ca un flux continuu în care identitățile celor trei trupe se împletesc, folosind două seturi de tobe instalate special pentru acest format și proiecții video create exclusiv pentru eveniment. Publicul va avea parte și de numeroase surprize, pregătite special pentru această serie de concerte, printre care se numără și o linie de merchandise cu cele 3 formații special creată pentru acest turneu (tricouri, tote bags, șepci, hanorace etc), produse ce vor putea fi achiziționate de fani în ediție limitată doar în cadrul celor 3 concerte.

Pinholes - identitate, intensitate și un nou material în pregătire



Pinholes revin în Control cu un show pregătit special pentru această seară care va include atât piesele-simbol ale trupei, cât și compoziții noi. Sound-ul lor alternativ-psihedelic, completat de o expresivitate vizuală și emoțională puternică, transformă fiecare apariție live într-o experiență coerentă și memorabilă.

„Suntem mega încântați și entuziasmați de acest concert. Am tot cântat fie cu unii, fie cu alții, dar niciodată în formula aceasta completă. Se pare că vine toată familia la masa de Crăciun. Și cu ocazia asta, vă puteți aștepta la 2+ ore de muzică neîntrerupte, membri rotativi și intensități voluminoase.” a declarat Vladimir Ivanov, vocalistul trupei Pinholes.

Nava Mamă - forță brută și autenticitate



Nava Mamă continuă să își consolideze poziția în zona grunge/post-punk cu un stil direct, tăios și recognoscibil. Cu un discurs foarte actual și un live intens, trupa aduce în Control energia care a făcut-o să devină una dintre cele mai urmărite prezențe ale ultimilor ani pe scena alternativă.

„E prima dată când împărțim scena împreună cu Pinholes și Fluturi Pe Asfalt. Pe lângă asta noi împărțim multe lucruri: membrii, duba, sala de repetiții, paturile, berile, glumele proaste. Ce-i clar e că ne bucurăm să petrecem niște zile împreună, din nou.” a declarat Sergiu Ivanov, basistul trupei Nava Mamă.

Fluturi Pe Asfalt - sensibilitate indie și atmosferă cinematică



Trupă cunoscută pentru mixul lor de indie, alternative și post-rock, cu sonorități aerate, alături de versurile încărcate de emoție, completează perfect line-up-ul acestei seri aproape sold out.

„Sursele noastre de inspirație vin de cele mai multe ori tocmai din diferențele dintre noi și rezultatul ciocnirii lor. E suficient să fim împreună ca să fim inspirați.” a declarat Eugen Maleș, vocalistul trupei Fluturi Pe Asfalt.

Ca avanpremieră pentru seria celor trei show-uri, puteţi urmări pe Youtube un fragment de la repetițiile formației Pinholes:

Detalii și bilete se pot găsi aici: https://www.iabilet.ro/bilete-turneu-pinholes-fluturi-pe-asfalt-si-nava-mama-112455/

Un turneu organizat de BandBook, Supersomnic Records și Gămălia.