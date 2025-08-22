Cine alege muzica de la radio? Compozitorii și interpreții români, excluși de la posturile comerciale

De câte ori pornim radioul, ne lăsăm purtați de ritmurile familiare ale pieselor difuzate, fără să ne întrebăm cine decide playlist-ul și după ce criterii este alcătuit. Pentru public, pare o chestiune simplă, dar în spatele fiecărei melodii există un mecanism complex, ghidat de specialiști, studii de audiență și chiar strategii editoriale. Subiectul devine și mai sensibil atunci când în discuție intră artiștii români, care adesea reproșează posturilor comerciale că dau prioritate muzicii importate, lăsând creația autohtonă într-un plan secund. Într-o emisiune realizată de DC News, jurnalistul Val Vâlcu a abordat această temă împreună cu Răzvan Ioan Dincă, președinte-director general al Societății Române de Radiodifuziune.

Întrebat cine stabilește muzica pe care o ascultă zilnic publicul, Răzvan Ioan Dincă, președinte-director general al Societății Române de Radiodifuziune, a subliniat complexitatea acestui proces. „Sunt specialiști, doar asta fac în baza unor studii, aleg muzica în așa fel încât ea să se potrivească nu numai cu profilarea postului respectiv, dar și a audiențelor respective, a temelor ce se regăsesc în conținutul editorial, al momentelor, orelor, de zi, de noapte, în funcție de ce dinamică dorești să dai o emisiune, ce tip de intro dorești să faci, e destul de complexă povestea”, a explicat acesta.

Potrivit lui Dincă, selecția muzicală nu ține doar de gusturi, ci de o întreagă strategie de programare. „Îți trebuie și o abilitate personală, dar și niște informații despre ceea ce înseamnă segmentarea sociologică a publicului-țintă, despre modul în care în acest moment ascultătorul ascultă, în funcție de ceea ce se schimbă în trendurile zilnice. Uitați-vă cât de des apar melodii noi, cât de mult se propagă în acest moment o industrie muzicală din ce în ce mai extravagantă”, a adăugat șeful Radioului Public.

În replică la observația jurnalistului privind plângerile compozitorilor și interpreților români, care acuză că playlist-urile posturilor comerciale sunt dominate de muzică importată, Dincă a oferit o perspectivă pragmatică. „Aici ar fi simplu să se schimbe legea televiziunilor. Nu e cazul, de exemplu, și la Radio România Actualități, aici ne luăm conținut de muzică românească destul de semnificativ, neavând obligații legale în acest sens. Adică, pur și simplu, este o alegere”, a spus acesta.

Directorul SRR consideră că o soluție rapidă ar putea veni din zona legislativă, printr-o reglementare asemănătoare celei aplicate în Franța. „O reglementare legală, din câte știu, există în Franța, și anume poți să distribui procent nu mai puțin de... Și atunci se știe că în procentul respectiv trebuie să intre compoziție românească sau muzică românească. Ceea ce cred eu că ar rezolva o parte din aceste probleme”, a explicat Dincă.

În opinia sa, o asemenea măsură nu doar că ar încuraja difuzarea pieselor românești, dar ar stimula și creația autohtonă, „pentru că, după aceea, o sumă de bani repartizată prin uniunile de creație sau prin societățile de gestiune colectivă a drepturilor de autor s-ar întoarce către respectivii compozitori și autori, aspect care nu ține de noi”, a precizat președintele Radio România.

Răzvan Ioan Dincă a amintit că legislația franceză oferă un model echilibrat, păstrând „un anumit tip de proporție și de decență”, ceea ce permite protejarea și promovarea culturii naționale prin intermediul limbii. În final, Dincă a reamintit că, pentru Radio România, susținerea culturii și a limbii române reprezintă o obligație constituțională.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News