Regal muzical la Sala Radio cu laureați ai Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de aur” de la Târgoviște

Sala Radio din București a devenit un templu al emoției, unde spectatorii au vibrat la unison în cadrul evenimentului „Primăvara Romanței”. Această gală, veritabilă punte peste timp între „Tinerețea Romanței” și „Romanțele dorului” din anii trecuți , a reconfirmat faptul că nobila partitură a sufletului românesc este purtată cu respect de o nouă generație de interpreți și creatori, șlefuiți la școala de excelență a Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de Aur” de la Târgoviște.

Organizatorii au pus profesionalism, energie și însuflețire în realizarea acestui eveniment: Radio România - producător, Asociația Culturală „Cetatea Romanței“ Târgoviște și Televiziunea „Favorit” - coproducători, Fundația „Henry Mălineanu“ - sponsor. Sub bagheta maestrului Adrian Grigoraș, Orchestra de Muzică Populară Radio a asigurat un acompaniament de excepție, fiind onorată de prețuirea publicului pentru măiestria cu care i-a acompaniat pe artiștii invitați pe scenă.

Alina Mavrodin Vasiliu, directoarea artistică a Festivalului „Crizantema de aur”

Amfitrioana serii, îndrăgita interpretă Alina Mavrodin Vasiliu, directoarea artistică a Festivalului „Crizantema de aur” și președinta Federației Române a Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO, a transformat rolul de prezentator într-o confesiune plină de grație. Cu o elocință captivantă, Alina Mavrodin Vasiliu a presărat, între momentele muzicale, mărturii prețioase despre istoria seculară a Romanței și despre destinul Festivalului „Crizantema de aur”. Discursul său a evocat totodată importanța programelor desfășurate sub egida UNESCO, subliniind rolul vital pe care îl joacă Muzeul „Casa Romanței” din Târgoviște în tezaurizarea acestui patrimoniu imaterial și amintind de eforturile fondatorilor Muzeului „Casa Romanței”, Teodor Vasiliu și Andrei Vasiliu, de a păstra aprinsă flacăra acestui gen muzical de patrimoniu.

Într-o succesiune armonioasă, scena a fost înnobilată de vocile sensibile ale laureaților Festivalului Național „Crizantema de aur” de la Târgoviște: Lucia Deliu, Valentina Verlan, Alexandru Aghenie, Ana Maria Racu, Camelia Florescu, Ionuț Ciobotaru, Nicoleta Vasile, Lorand Cristian, Andreea Tican, Alina Ichim și Marius Bălan. Fiecare interpret a adus o nuanță unică în acest tablou al primăverii prin interpretări emoționante, răsplătite cu aplauze generoase și ovații din partea unui public vizibil emoționat. O nouă generație de interpreți valoroși a reconfirmat la Sala Radio că Romanța are viitor frumos.

Repertoriul a fost o antologie a geniului componistic românesc, aducând în prezent acordurile vechilor romanțe create de Iancu Filip, Vespasian Vasilescu, Vasile Popovici sau Ionel Băjescu-Oardă, pe versuri eterne semnate de mari poeți clasici. Seara a fost totodată un altar al recunoștinței pentru corifei ai genului - Henry Mălineanu, Gherase Dendrino, Nicolae Kirculescu, Elly Roman, Laurențiu Profeta, Mia Braia, Emil Gavriș sau Dan Mizrahy - ale căror creații rămân repere de neclintit în istoria Romanței. Prospețimea evenimentului a fost asigurată și de romanțe noi, bijuterii lansate în secțiunile de creație ale festivalului de la Târgoviște, semnate de Paraschiv Oprea, Constantin Bardan, Ioan Tomescu, Nicolae Caragia, Adrian Beldiman, Camelia Florescu, Gheorghița Burcea, Mircea Andreescu, Stelian Apostol.

Microrecitalul susținut de Alina Mavrodin Vasiliu a fost pus sub semnul dăruirii totale cu care artista onorează Romanța, oferind interpretări de mare profunzime, apreciate cu ovații de public. Aplauze binemeritate au primit Violeta Ianculescu - realizator al evenimentului și Anca Negoescu - șef de producție, precum și întreaga echipă tehnică a Radio România. Concertul a fost transmis în direct, integral, pe pagina de facebook a postului Radio România Antena Satelor.

Aplauze la scenă deschisă au primit și organizatorii tradiționali ai Festivalului Național de Romanțe ”Crizantema de aur”, pentru calitatea și longevitatea unică a acestui emblematic eveniment muzical național: Primăria și Consiliul Municipal Târgoviște, Consiliul Județean Dâmbovița, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Teatrul “Tony Bulandra” Târgoviște.

Concertul a reprezentat o pledoarie pentru identitate, iar momentul de final a transformat întreaga sală într-un singur glas; artiști și spectatori au cântat împreună „Ciobănaș cu 300 de oi”, pecetluind o seară de neuitat sub semnul unității. Sala Radio din București a vibrat, la propriu și la figurat, purtând spre viitor mesajul biruitor: „Romanța ne unește!”.