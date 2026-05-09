Năstase: De ce este considerat Titulescu dușmanul USR?

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, anunţă că ministerul pe care îl conduce a decis retragerea statutului de utilitate publică al Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (ADIRI), motivând că organizaţia "nu mai îndeplineşte de şapte ani criteriile legale". Decizia a fost comunicată vineri, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Adrian Năstase acuză într-un editorial „că prioritatea absolută a MAE, la momentul in care guvernul a rămas, după moțiunea de cenzură, doar cu atribuții de administrare curentă, a fost atacul la ADIRI si la Fundația Titulescu”.

Redăm integral textul transmis de fostul premier:

ADIRI

Pare ciudat. Atacul a inceput cu ADIRI – o asociație care (pentru motivele pe care le-am prezentat pe blogul meu) nu mai funcționează de mai mulți ani, nu ia bani de la nimeni si deci nici de la guvern si nu mai are sediu. După moartea ambasadorului Lupeș, practic, ADIRI nu a mai avut niciun fel de activitate. Asa incât, in opinia mea, propunerea referitoare la retragerea statutului de utilitate publică era superfluă și, in niciun caz, o prioritate pentru guvernul interimar. Deși, obiectivul era generos – “repararea relației de incredere intre stat si cetățean”.

Și o mică precizare, dna Țoiu anunță ca “a decis” retragerea statutului…Imi permit să fac o mică observație. Conform legii, doar guvernul poate “decide”, MAE poate eventual să propună.

MIZA REALĂ. INTRAREA IN JOC A LUI DOMINIC FRITZ

Dominic Fritz, șeful USR, a înțeles esența problemei dar a incurcat puțin lucrurile.

“Cine de 7 ani nu a putut să producă un simplu raport de activitate …nu poate să pretindă dreptul la o vilă gratis in centrul Bucureștiului (sic!)”.

Sediul in cauză este al Fundației Europene Titulescu, nu al ADIRI!

Si a clarificat lucrurile. Obiectivul doamnei Țoiu il reprezintă “vila”, in realitate casa lui Nicolae Titulescu, recuperată prin procese pe care le-am purtat cu unii dintre cei care voiau să o preia și care este, in prezent, sediul Fundației Europene Titulescu. Deci este despre “valori și principii” și despre “increderea intre stat si cetățean”!

Acesta este contextul in care a intervenit in joc Fritz și a declanșat atacurile useriștilor de “fezandare” a celor care se opun “reformelor”. A ieșit din adormire până si Volodea Tismănescu (“intelectualul lui Iliescu”) sau Cristian Ghinea – care, indurerat de pierderea unor sute de milioane de euro din PNRR exclamă, cu invidie, “Ia uite, frate, ce viloi avea un ONG al lui Năstase cu zero activitate”. Vă dați seama ce sediu bun ar fi pentru Rheinmetall!

“VILA” (1)

“Vila” este, de fapt, Casa lui Titulescu. Ea a fost recuperată printr-un proces derulat de Fundație impotriva unor cereri nejustificate de restituire, in condițiile in care acei moștenitori s-au impotrivit si repatrierii osemintelor lui Titulescu, de la Cannes, așa cum prevedea testamentul său. A fost nevoie si de un proces internațional pe care Fundația l-a câștigat, având și sprijinul președintelui Mitterand.

Din păcate, casa suferise daune importante la cutremure si nu mai era locuibila la inceputul anilor 2000. Ca premier, am decis restaurarea imobilului si concesionarea sa, timp de 49 de ani, ca sediu, pentru fundația internatională care ii poartă numele. Poate că unii imi vor reproșa acest lucru. Poate imi vor reproșa și finalizarea lucrărilor de la Casa poporului pentru instalarea parlamentului (lucrările erau finalizate, in 1989, la nivel de 60% si eu am fost in perioada 1992-1996, ca președinte al Camerei deputaților, un fel de “șef de șanter” acolo). Sau poate imi vor reproșa cele 12 noi muzee create sau clădirile ANL sau sălile de sport sau, de ce nu, a doua unitate de la Cernavodă.

Stiu, există unii care construiesc și alții care distrug, având vocația lăcustelor care lasă pârjol in urma lor.

“VILA” (2)

Să vedem acum o scurtă cronologie, pentru a ințelege cum e cu “valorile si principiile”. Povestea cu “vila” a inceput in urmă cu câteva luni, când dl Seidler, reprezentantul USR in SGG, a cerut RAPPS transferarea “vilei” și a Hotelului “Triumf” la MAE (Este clar, MAE e impărțit in vreo 18 imobile in Bucuresti și ar avea nevoie de un alt amplasament, mai generos. Reamintesc faptul ca actualul sediu principal, din Aleea Alexandru, unde a fost mutat ministerul in 1991, a fost organizat tot de mine, inclusiv biroul in care stă dna ministru). Guvernul a refuzat cererea dlui Seidler si de fapt a dnei Țoiu.

A urmat momentul in care, in urma vizitei mele in China, un “păcălici” a cerut retragerea statutului de utilitate publică pentru FET, evident având același obiectiv – “vila”.

Așa incât, rămași “singuri acasa”, după moțiunea de cenzură, s-au gândit să repună pe ordinea de zi chestiunea. Pentru spectacol, au adăugat ADIRI.

O MENȚIUNE DESPRE ILIE BOLOJAN

Până acum, premierul a rezistat “rezistilor” din guvern in această problemă. Ei incearcă să-l ia prizonier și să-l folosească ulterior, impotriva lui Nicușor Dan. Evident, ii vor aduce in mapă, in continuare tot felul de proiecte minore. Apropo, câte vizite in străinătate i-au organizat?

Nu l-am atacat public de la preluarea mandatului pentru că știu ca a avut o sarcină grea, fiind intre ciocan și nicovală. Dar cred că a greșit, neacceptând să aibă lângă el și pe cineva care să contrabalanseze, prin viziune, măsurile “contabile” adoptate. In sfârșit, sper să nu ducă PNL in capcana “polului de modernitate” , capcana intinsă de USL . Poate să-și amintească de CDR, de DA, de USL, de ACL, de fuziunea cu PDL, cu ALDE. Nu așa se (re)construiește identitatea unui partid!

CE SE REPROȘEAZA FUNDAȚIEI EUROPENE TITULESCU?

In adresa transmisă guvernului, in chiar prima ședintă de după moțiune și in care se cerea retragerea statutului de utilitate publică pentru FET (nu pentru ADIRI, care a fost adăugată ulterior) au fost menționate următoarele motive:

Faptul ca raportul aferent activității anului 2023 nu a fost inaintat MAE.

Este, evident, o glumă, pe care pun in seama noului SG de la MAE. Raportul din 2023 a fost transmis, la fel ca și cele ulterioare și, oricum, el a fost publicat in M.of. si transmis și la Ministerul justiției. Și, in plus, dacă activitatea actuală de politică externă era afectată de lipsa acestui raport, el putea fi cerut de dna Toiu, care este membru de drept in Consiliul FET.

2. Tendința scăderii anvergurii activităților.

Aici, este vorba despre ipocrizie. Fundația nu primește niciun sprijin financiar sau de alt fel, nici de la MAE, nici de la guvern și nici de la Soros. Eu am doar 3 colaboratori, cu salarii simbolice. Și cu toate astea, activitățile Fundației, fizic și on-line s-au desfășurat cu rezultate importante.

Iată un scurt bilanț pe ultimii 25 de ani:

250 de volume publicate sub egida FET;

120 conferințe naționale cu participare internațională;

250 dezbateri pe teme de istorie, drept internațional, etc;

300 de mese rotunde, cu experți români și străini;

500 de lansări de carte;

lansarea, incepând cu 2020 a revistei bi-anuale, “Perspective”;

Peste 10000 de exemplare de cărti donate bibliotecilor din țară.

Recent, am tipărit acest bilanț, cu titlul “Două decenii si jumatate de activitate la Fundația europeană Titulescu (2002-2025). Volumul are 370 de pagini și cuprinde doar listingul acestor activități. Am trimis acest volum și unor ambasade din București și, deoarece, pare că si MAE este interesat, il voi trimite si acolo. si, desigur si celor din guvern.

3. “Colaborări cu instituții din state care au poziții ostile sau divergente față de politica externă a României și a aliaților săi din structurile Nord-Atlantice”.

După vizita in China, dna Țoiu mă acuza de lipsă de patriotism. Dand dovada de “lipsă de patriotism” si Donald Trump va vizita China in 14-15 mai. Probabil că “păcăliciul” de la guvern va cere confiscarea Casei Albe!

E adevărat, eu consider că Romania are dreptul la propriile sale interese nu doar să funcționeze pe pilot automat dirijat din străinătate. In vremea când am organizat doua mese rotunde cu o fundație din Rusia, americanii se pupau pe gură cu rușii – cum fac și acum (dar nu in public). Rolul unui think tank este oricum diferit de cel al MAE. Cand eram ministru, am creat nu doar FET, dar si Institutul roman de studii internaționale (IRSI), Institutul român pentru drepturile omului (scoțând România de sub monitorizare internatională), Centrul Euro-atlantic – pe care le-am considerat “flotoare” pentru MAE, pentru participarea la dezbaterile de idei, sau pentru a “distruge” diverse teorii din războaiele hibride. Pare că actuala echipă merge mult mai simplu, după busola aratată de alții, din afară. Cred totuși, că echipa actuală de la externe ar trebui să arate puțin respect pentru un fost șef al instituției si pentru cel care a condus echipele pentru integrarea in NATO si UE!

Iar pentru detalii, până se reușește desecretizarea arhivei MAE, sugerez lectura celor 10 volume ale mele, intitulate “România după Malta”, in care sunt consemnate pricipalele discuții cu lideri străini, inclusiv despre mineriade, Regele Mihai, tratatul cu URSS. Credeți că le-a citit cineva din conducerea actuală a MAE?

4. “Pondere mare dedicată activităților politice anterioare ale președintelui Fundației”

Este corect. In plus, am moderat sute de dezbateri si lansări de carte ale altora. Vă rog să mă imitați.

5. “Audiența activităților rămâne un cerc restrâns de participanți”.

Uneori da, alteori, nu. Depinde de subiecte. Și să ne ințelegem – dacă am fi avut sprijinul MAE, am fi avut și mai multe activități, conferințe internaționale. Dar este clar, s-a incercat izolarea Fundației iar “intelectualii lui Băsescu” si tot felul de personaje jalnice au incercat să creeze un cordon sanitar in jurul FET. Nu au reușit decât parțial. In dauna intereselor românești.

DE CE ESTE CONSIDERAT TITULESCU DUSMANUL USR?

Poate insă că am plecat pe o cale greșită. Poate că nu “vila” este obiectivul acestei campanii ci chiar persoana lui Titulescu. Eu am considerat că România trebuie să-și respecte și chiar să dezvolte un cult al eroilor săi, să-și intărească legendele, ca bază a patriotismului. L-am considerat pe Titulescu un foarte bun exemplu. Inclusiv ca “patron” al diplomației românești. I-am publicat si re-publicat cărțile (inclusiv, celebrul manuscris din 1937, “Politica externă a României”), am publicat albume, am instalat statui si efigii in București (una și in curtea MAE), Geneva, Bruxelles, Atena, Ankara, Chișinău, Brașov, etc – aducandu-l din nou in atenția lumii, ca reper in haosul actual. Până si dna Toiu l-a citat de doua ori in discursul de la Adunarea generală ONU.

M-am gândit insă că poate pe unii ii deranjează efortul meu și al Fundației. Unii poate că ii reproșează legăturile cu Litvinov, sau reluarea legăturilor diplomatice cu URSS, in 1934. Sigur, unii lideri ai USR au venit mai de curând din străinătate – din Germania, Franța, Elveția, Spania. Poate că ideea de a construi un fel de erou NATIONAL cu anvergură externă nu le este convenabilă. Si că ar fi o abordare de tip “suveranist”. Efortul meu legat de re-descoperirea lui Titulescu a inceput insă cu mult timp in urmă și a fost sprijinit de mulți diplomați si miniștri de externe romani. Vreo 12 miniștri de externe au făcut parte din Consiliul FET și nici unul nu a considerat că trebuie distrusă Fundația pentru resentimente sau pentru o meschină acțiune de preluare a unui imobil la a cărui punere in valoare nu au contribuit cu nimic.

Să mai adaug faptul că celebra Genevieve Tabouis spunea că Titulescu figura pe o listă de patru lideri europeni care ar fi urmat să fie asasinați de naziști inainte de razboi? Se incearcă oare, astăzi, aruncarea lui din nou, in uitare?