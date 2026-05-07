În urmă cu doi ani, un ziar de stânga din Israel a dat informația potrivit căreia Benjamin Netanyahu ar avea cancer, mai exact cancer pancreatic. Premierului israelian Benjamin Netanyahu i-a dat în judecată, iar procesul datează încă de atunci.

Între timp, în urma unor controale medicale periodice, medicul personal, dr. Herman Berkovits, un nume de referință în medicina internațională, i-a descoperit o formă incipientă de cancer de prostată, fără legătură cu informațiile apărute atunci în presă.

Dr. Herman Berkovits a declarat, pentru DC News, că diagnosticul a fost descoperit „în cadrul unor examinări de rutină efectuate periodic”. Ne-a mai spus că inițial nu a făcut public acest lucru. Abia după ce a știut sigur că orice pericol a trecut, a dezvăluit că Benjamin Netanyahu a avut această problemă medicală. Diagnosticul a fost pus foarte rapid, într-un stadiu precoce.

„I-am făcut biopsie, tratamentul a fost ușor, iar acum totul este clar: Este sănătos”, ne-a mai zis dr. Herman Berkovits.

Uneori, când Benjamin Netanyahu se mai întâlnea în diverse ocazii cu dr. Herman Berkovits, unii ziariști spuneau că vine la... consult. Dar nu era adevărat.

„Noi suntem prieteni, iar jurnaliștii scriau că vine la... consult. Unii ar vrea să-l înlăture și probabil de aceea se ajunge la astfel de zvonuri”, ne-a mai zis medicul.

În ceea ce-l privește pe Benjamin Netanyahu, nu există probleme medicale în prezent.