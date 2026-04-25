Netanyahu, declarat vindecat de cancer, după ce a ascuns diagnosticul în timpul războiului din Iran
Data publicării: 11:30 25 Apr 2026

Netanyahu, declarat vindecat de cancer, după ce a ascuns diagnosticul în timpul războiului din Iran
Autor: Bogdan Bolojan

netanyahu-anexare-cisiordania_96633200 Foto: Agerpres

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a fost declarat complet vindecat în urma unui tratament reușit pentru o formă incipientă de cancer de prostată.

Informația a fost făcută publică printr-un raport medical oficial, publicat vineri, de cancelaria premierului israelian. 

Raportul anual de sănătate, datat 20 aprilie 2026, arată că Netanyahu, în vârstă de 76 de ani, a fost supus inițial unei intervenții chirurgicale pe 29 decembrie 2024, pentru tratarea unei hipertrofii benigne de prostată. Operația, efectuată la Centrul Medical Hadassah, a decurs fără complicații și a fost considerată un succes.

Ulterior, un control de rutină prin RMN a indicat o leziune suspectă extrem de mică, de sub un milimetru, la nivelul prostatei. Investigațiile suplimentare au confirmat un cancer de prostată aflat într-un stadiu incipient, fără semne de metastaze.

Potrivit raportului, afecțiunea a fost tratată complet, iar starea actuală a premierului este considerată foarte bună, relează The Jerusalem Post

Netanyahu a amânat anunțul din motive de război

Premierul israelian a explicat că publicarea informațiilor medicale a fost amânată timp de două luni, pentru a evita ca Iranul să folosească situația sa medicală în scopuri de propagandă în timpul conflictului.

„Am ales să amân publicarea raportului pentru ca acesta să nu apară în plin război și să fie exploatat de Iran în scop propagandistic. Astăzi pot spune că sunt într-o stare bună de sănătate și într-o formă fizică excelentă, după tratarea unui cancer de prostată aflat într-un stadiu foarte incipient, care a fost complet îndepărtat”, a transmis Netanyahu într-o declarație oficială.

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Dronă căzută la Galați. Ilie Bolojan acuză violarea spațiului aerian românesc
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Veniturile personalului medical ar putea scădea cu până la 3000 de lei lunar din cauza "măsurilor de austeritate". Dr Gabriel Diaconu: Bolojan e "șugubăț și șiret"
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Locuitorii din Galați, speriați de zgomotele puternice din timpul nopții: Se zguduiau geamurile. Am crezut că e cutremur
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Netanyahu, declarat vindecat de cancer, după ce a ascuns diagnosticul în timpul războiului din Iran
Publicat acum 2 ore si 3 minute
ANM a emis Cod galben și portocaliu de vânt puternic pentru toată țara
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Bolojan a făcut publică lista speculatorilor care blochează accesul la rețele electrice
Publicat acum 4 ore si 18 minute
Horoscop 25 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 20 minute
Cum arată noua lege a salarizării care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Fără sporuri pentru condiții grele și vătămătoare
Publicat acum 13 ore si 15 minute
Alimentul interzis în dieta lui Cristiano Ronaldo: Cum se menține în formă la 41 de ani
Publicat acum 9 ore si 47 minute
BANCUL ZILEI: Ora adevărului
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
