Netanyahu, declarat vindecat de cancer, după ce a ascuns diagnosticul în timpul războiului din Iran

Informația a fost făcută publică printr-un raport medical oficial, publicat vineri, de cancelaria premierului israelian.

Raportul anual de sănătate, datat 20 aprilie 2026, arată că Netanyahu, în vârstă de 76 de ani, a fost supus inițial unei intervenții chirurgicale pe 29 decembrie 2024, pentru tratarea unei hipertrofii benigne de prostată. Operația, efectuată la Centrul Medical Hadassah, a decurs fără complicații și a fost considerată un succes.

Ulterior, un control de rutină prin RMN a indicat o leziune suspectă extrem de mică, de sub un milimetru, la nivelul prostatei. Investigațiile suplimentare au confirmat un cancer de prostată aflat într-un stadiu incipient, fără semne de metastaze.

Potrivit raportului, afecțiunea a fost tratată complet, iar starea actuală a premierului este considerată foarte bună, relează The Jerusalem Post.

Netanyahu a amânat anunțul din motive de război

Premierul israelian a explicat că publicarea informațiilor medicale a fost amânată timp de două luni, pentru a evita ca Iranul să folosească situația sa medicală în scopuri de propagandă în timpul conflictului.

„Am ales să amân publicarea raportului pentru ca acesta să nu apară în plin război și să fie exploatat de Iran în scop propagandistic. Astăzi pot spune că sunt într-o stare bună de sănătate și într-o formă fizică excelentă, după tratarea unui cancer de prostată aflat într-un stadiu foarte incipient, care a fost complet îndepărtat”, a transmis Netanyahu într-o declarație oficială.