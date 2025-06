Dr. Herman Berkovits, interviu după ce a fost numit în echipa lui Bolojan. Ne-a spus ce subiect revine mereu în discuțiile sale cu Benjamin Netanyahu

Medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, Dr. Herman Berkovits este un nume de referință în medicina internațională. Dar înainte de toate acestea, el este român născut la Târgu-Lăpuș, absolvent al Facultății de Medicină din Cluj în 1971, format în spitalele din Maramureș și Suceava. În 1975, pleacă în Israel, unde își desăvârșește cariera. Dar, chiar și după decenii în slujba pacienților din Israel, de la nou-născuți la vârstnici de 100 de ani, inima lui a rămas mereu legată de România.

Dr. Herman Berkovits este capabil să diagnosticheze absolut orice, Israelul fiind numărul 1 mondial în medicină. Este un simbol al excelenței medicale și umanității, un profesionist dedicat care, deși renumit și respectat, rămâne profund modest și implicat în viața comunității sale.

„Le vorbesc tuturor despre România. Lui Benjamin Netanyahu, pacienților mei, tuturor. Le spun cât de frumoasă este România. Pădurile, munții, oamenii... Țara aceasta are de toate”

Aceasta nu e o declarație de complezență, ci crezul sincer al unui om care nu și-a uitat niciodată originile. Care, după o viață de succes în afara granițelor, își găsește împlinirea și în a dărui înapoi României.

Pentru Dr. Herman Berkovits, patriotismul nu este un cuvânt mare, ci o realitate trăită. „Sunt și patriot israelian, și patriot român. M-am născut aici. Am făcut școala, liceul și facultatea aici. Medic cunoscut am devenit datorită educației medicale din Cluj. Cum să nu fiu mândru?”, ne-a spus cu emoție după ce a fost numit consilier onorific în echipa premierului Ilie Bolojan.

Numirea sa drept consilier onorific în echipa premierului Ilie Bolojan nu este despre funcții, ci despre suflet

„Le fac din inimă, nu pentru titluri. Le fac din dragoste pentru România. Sunt onorat și mă bucur că pot ajuta”, ne-a mai zis Dr. Herman Berkovits. Este un om-punte, care aduce împreună două țări prietene, România și Israel, prin experiență, relații, dar mai ales prin pasiune autentică.

Se pregătește, cu o emoție vizibilă, să se întoarcă la Târgu-Lăpuș, la întâlnirea de 60 de ani de la terminarea liceului. Se întoarce acolo unde a început totul, unde mama lui iubea fiecare colț de stradă. Se întoarce acasă. Pentru că, în ciuda distanței, Dr. Herman Berkovits nu a plecat niciodată cu adevărat. România trăiește în el.

Și poate că, în vremuri în care patriotismul este uneori confundat cu lozinci, el ne reamintește ce înseamnă cu adevărat să-ți iubești țara: să o porți în suflet, să-i vorbești numele cu mândrie și să vrei să o ajuți, oricât de departe ai fi ajuns.

Iată interviul pe care ni l-a acordat după ce a fost numit consilier onorific în echipa premierului Ilie Bolojan:

DC News: Cum ați ajuns să fiți numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan?

„De când am plecat din România am rămas legat de România. Încerc să fac foarte multe legături între România și Israel în sensul în care cunosc foarte mulți politicieni din Israel. De asemenea, sunt medicul și prietenul premierului Benjamin Netanyahu. Mereu mă bucur când se fac relații între aceste două țări. Am o mare satisfacție că pot ajuta, mai ales că sunt și israelian, și cetățean român. În demersurile mele de a ajuta România îmi este alături și soția mea care este tot româncă. Este născută la Târgu Mureș. Și ea are legături cu soțiile multor personalități din Israel. Așa că mă bucur că pot să ajut România. Mă bucur că am această onoare, de a face parte din echipa premierului Ilie Bolojan. Dar aceste lucruri le fac din inimă, nu pentru titluri, le fac din dragoste pentru România. Sunt onorat și mă bucur că pot face legături între România și Israel. Dragostea mea pentru aceste țări mă face să fiu intermediarul multor întâlniri care contează. Îi mulțumesc premierului Ilie Bolojan pentru că m-a ales să fiu în echipa lui. Voi face tot ce pot pentru a realiza și mai multe relații între cele două țări”.

DC News: Sunteți definiția patriotului. Dumneavoastră chiar sunteți o persoană care își iubește patria și luptă pentru apărarea și prosperitatea ei. De ce iubiți atât de mult România? Întreb în contextul în care astăzi patriotismul poate nu mai este atât de bine înțeles.

„Eu sunt și patriot israelian, sunt și patriot român. După cum știți, israelienii sunt foarte patrioți. Noi avem copii și nepoți care sunt în Armată. Asta spune multe despre patriotism. Noi trăim aici cu războiul. Dar cum să nu fiu patriot român? Doar m-am născut în România. Am terminat liceul în România. Peste două săptămâni și jumătate, am întâlnirea de 60 de ani de la terminarea liceului. Mă întorc în Târgu Lăpuș unde am terminat liceul, unde m-am născut. Mă voi întâlni cu ai mei colegi. Aștept cu emoție acest moment. Abia aștept să văd orășelul pe care atât de mult îl iubesc. Acolo am trăit, iar mama a iubit foarte mult Târgu Lăpuș. Așa că patriotismul este în interiorul inimii mele. Patriotismul este să fii mândru de unde te-ai născut, unde ai învățat. Eu am făcut și Facultatea de Medicină la Cluj. Am primit o educație medicală foarte bună în România. Și astăzi sunt un medic cunoscut în Israel datorită faptului că am făcut o Medicină bună la Cluj. Cum aș putea să nu fiu patriot? Sunt foarte mândru de aceste lucruri. Voi fi patriot până la finalul vieții - și față de Israel, și față de România. Aceste lucruri sunt foarte importante pentru mine, dar și pentru soția mea despre care v-am zis că este foarte mândră că este de origine română”.

DC News: Care este primul lucru pe care îl spuneți cuiva despre România?

„Eu cu Benjamin Netanyahu avem multe ore de discuții și mi-a spus că-i vorbesc tot timpul despre România. Așa sunt eu. Și le vorbesc tuturor israelienilor pe care îi întâlnesc. Vreau să știe ce țară frumoasă avem! Mai știți vreo țară în lume care are de toate - și munte, și mare, și râuri... Pădurile acelea imense, frumoase! Ce nu are România... Îmi place să mă plimb în pădurile României. Abia aștept, când voi ajunge la Târgu Lăpuș, să văd și pădurile de acolo! România are, dincolo de aceste frumuseți, și frumusețe umană. Am mulți prieteni în România. Legătura mea este foarte apropiată de România. Așa cum v-am spus... premierului Benjamin Netanyahu îi umplu capul cu frumusețile României. Știe foarte multe despre România. Dar nu doar lui! Le vorbesc pacienților mei din Israel despre România. Le spun să vină în România și unii dintre ei chiar vin acolo și când se întorc îmi spun: „Nu am crezut că este atât de frumos!” Oamenii nu știu ce țară frumoasă este România și ce oameni deosebiți are România!”

