Președintele Nicușor Dan, întâlnire cu Principele Albert al II-lea de Monaco. Ce au vorbit / Foto
Data actualizării: 15:07 04 Mai 2026 | Data publicării: 15:06 04 Mai 2026

Președintele Nicușor Dan, întâlnire cu Principele Albert al II-lea de Monaco. Ce au vorbit / Foto
Autor: Andrei Itu

nicusor dan Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit luni cu Principele Albert al II-lea de Monaco, în contextul summitului Comunităţii Politice Europene (CPE) de la Erevan.

Preşedintele Nicuşor Dan a avut o întrevedere, luni, cu Principele Albert al II-lea de Monaco, în cadrul summitului Comunităţii Politice Europene (CPE) de la Erevan. Cu această ocazie, președintele Nicușor Dan a subliniat relaţiile foarte bune dintre România şi Monaco.

Mesajul președintelui Nicușor Dan după întâlnirea cu Principele Albert al II-lea de Monaco 

"Am avut plăcerea de a mă întâlni cu Principele Albert al II-lea de Monaco la Summitul de la Erevan. România şi Monaco împărtăşesc nu doar bune relaţii bilaterale, ci şi o preocupare constantă pentru cooperarea multilaterală, ordinea internaţională bazată pe reguli şi un continent european paşnic şi sigur. Este un parteneriat pe care ne dorim să îl consolidăm împreună şi de acum înainte", a scris preşedintele pe Facebook.

FOTO

Nicuşor Dan participă luni la cea de-a 8-a ediţie a summitului CPE, organizat în capitala Armeniei. În cadrul reuniunii, președintele Nicușor Dan va lua parte, alături de preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Grupul pentru Republica Moldova - format în anul 2024 la iniţiativa comună a României şi Franţei, cu scopul de a consolida sprijinul internaţional pentru Chişinău.

Nicușor Dan va co-prezida, alături de preşedintele Muntenegrului, Jakov Milatovic, o masă rotundă pe tema dezinformării şi ameninţărilor hibride. Duminică, Nicuşor Dan s-a deplasat în Armenia alături de preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, notează Agerpres.

