Nicușor Dan, replică pentru George Simion în scandalul privind suspendarea președintelui

Președintele AUR, George Simion, îl acuză pe președintele României, Nicușor Dan, că încalcă Constituția dacă va refuza să desemneze un premier din partea viitoarei alianțe dintre PSD și AUR, după o eventuală adoptare a unei moțiuni de cenzură.

Nicușor Dan a comentat acest subiect.

„Îmi doresc ca România să fie guvernată de forțe pro-occidentale și voi acționa în acest sens. Despre suspendare nu cred că este o chestiune serioasă. Suspendarea este un mecanism foarte important prin care Parlamentul și apoi cetățenii sancționează președintele care încalcă Constituția”, a zis Nicușor Dan.

În acest context, dacă PSD și AUR ar da jos guvernul și ar decide să formeze o alianță, ar refuza Nicușor Dan să desemneze un premier din partea unei astfel de majorități?

„Scenariul teoretic despre care vorbiți este extrem de puțin probabil. Nu există vreo declarație din partea PSD care să indice o astfel de direcție, dimpotrivă. Apoi, putem avea o dezbatere constituțională, dacă doriți, însă argumentele constituționale sunt de partea mea”, a mai zis președintele.

Dacă premierul Ilie Bolojan va fi demis marți, va desemna ulterior un alt premier din partea PNL, având în vedere că partidul ar fi trebuit să dețină funcția până în primăvara anului viitor, conform rotativei?

„Deocamdată avem o moțiune de cenzură, care se citește astăzi, semnată de un număr important de parlamentari. Nu vreau să intru foarte mult în scenarii.

Ce pot să spun este că, dacă vom ajunge în acea situație, va trebui să acționăm rapid pentru a stabiliza lucrurile. Eu voi avea o poziție constructivă, însă vor fi mai mulți actori la masa negocierilor, reprezentând diferite partide, așa că nu pot anticipa rezultatul discuțiilor. Din partea mea există toată deschiderea pentru a rezolva această situație”, a zis Nicușor Dan.

Dacă pică guvernul marți, când am putea avea consultări?

„În orice caz, foarte repede. Este important atât pentru cetățenii României, cât și pentru piețele financiare, de care depindem, ca România să transmită stabilitate. Ceea ce am spus și ieri, și repet și astăzi, este că România își păstrează direcția pro-occidentală și există voință politică la nivelul partidelor pentru acest lucru. Asta este extrem de important”, a mai zis Nicușor Dan.

„Au existat și critici. Simțiți că ați făcut tot ce ați putut pentru a media?”, la această întrebare, Nicușor Dan a zis:

„Evident că fiecare dintre noi are o parte de responsabilitate. Am pornit cu toții, acum 10 luni, de la ideea că această coaliție va fi trainică, dar acest lucru nu s-a întâmplat”.

