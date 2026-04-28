Liliana Sbîrnea, prefectul PSD de Buzău, a anunțat că își va da demisia în momentul depunerii moțiunii de cenzură

Prefectul Liliana Sbîrnea a fost numită în funcție în urmă cu un an și două luni, fiind propusă de Partidul Social Democrat (PSD).

'În secunda în care va fi depusă moțiunea de cenzură,o să îmi prezint demisia, funcția de prefect este una politică, am venit sprijinită politic de către PSD, ca urmare voi respecta deciziile de la nivel central. Îmi cer iertare celor pe care a trebuit să îi disponibilizez conform ordonanței', a anunțat Liliana Sbîrnea, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural de marți.

Cel mai probabil ea se va reîntoarce la catedră, în postura de cadru didactic al Liceu Tehnologic Economic 'Elina Matei Basarab' din Râmnicu Sărat, iar conducerea Instituției Prefectului ar urma să fie asigurată o perioadă de timp de către, subprefectul județului Buzău, propus tot de PSD.

'Având în vedere că la Buzău atât prefectul cât și sub prefectul este de la PSD, o să port o discuție colegul meu, pentru că nu este în regulă să ne prezentăm amândoi de demisia și să nu lăsăm la nivel de Prefectură un factor de decizie. Ca urmare, probabil că o să-mi prezint eu demisia și până va fi numit un alt prefect, să rămână pe partea de continuitate domnul subprefect. Sunt profesor, am peste 35 de ani de vechime în câmpul muncii, o să mă întorc la catedră, sunt titular la Liceu Tehnologic Economic 'Elina Matei Basarab' din Râmnicu Sărat și deja acolo sunt câteva proiecte în derulare la care o să-mi aduc contribuția. Mesajul meu ca de încheierea mandatului este să avem încredere în instituții, pentru că lipsa de încredere în instituții înseamnă vulnerabilitatea unei democrații. Până la acest moment, nu am primit nicio informare oficială privind demisia noastră, doar ce am văzut la televizor, declarația domnului Grindeanu', a mai precizat prefectul județului Buzău.

Anunțul său privind demisia vine după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a solicitat public prefecților și secretarilor de stat social-democrați să părăsească funcțiile, în contextul moțiunii de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.