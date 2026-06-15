Prima reacție a lui Grindeanu după nominalizarea lui Veștea: „E constituțional. Întrebați-l pe Băsescu”

Sorin Grindeanu, președintele PSD. Inquam Photos/Octav Ganea

Președintele Camerei Deputaților și liderul PSD, Sorin Grindeanu, apreciază că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier de către președintele Nicușor Dan nu ridică probleme de constituționalitate.

Întrebat dacă Adrian Veștea ar reprezenta o alegere potrivită pentru conducerea Guvernului, Grindeanu a evitat un răspuns categoric și a declarat: „Să vedem, urmare a discuţiilor”. Șeful social democraților a precizat că formațiunea nu a luat încă o hotărâre privind participarea la viitorul Executiv.

„N-am luat decizia încă, aşa cum ştiţi”, a afirmat Sorin Grindeanu.

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Grindeanu invocă precedentul din 2008 privind desemnarea premierului

Întrebat dacă președintele ar fi trebuit să organizeze noi consultări înainte de o eventuală schimbare a nominalizării pentru funcția de premier,, liderul PSD a susținut că acest pas nu este obligatoriu și a oferit un exemplu din trecut.

„Îmi aduc aminte, după alegerile din 2008, s-a făcut un Guvern PSD, PDL şi desemnat prim ministru în primă instanţă a fost Teodor Stolojan, care, după câteva zile, a renunţat şi a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultări. E constituţional. Întrebaţi-l pe Băsescu!”, a declarat Grindeanu.

Acesta a adăugat că nu avea informații despre o nouă propunere făcută de șeful statului.

Sorin Grindeanu a precizat că urmează să se întâlnească în perioada imediat următoare cu Adrian Veștea pentru a discuta despre direcțiile viitorului Executiv și despre echipa guvernamentală.

„Mâine sau poimâine, când ne va contacta domnul Veştea, o să avem o întâlnire, o să discutăm despre program, despre echipă, după care o să vin în faţa partidului”, a spus liderul PSD.

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