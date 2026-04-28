€ 5.0937
|
$ 4.3541
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Prefectul județului Bistriţa-Năsăud, Teofil Cioarbă, și-a dat demisia
Data actualizării: 21:07 28 Apr 2026 | Data publicării: 21:06 28 Apr 2026

Prefectul județului Bistriţa-Năsăud, Teofil Cioarbă, și-a dat demisia
Autor: Iulia Horovei

teofil cioarba bistrita nasaud prefect Teofil Cioarbă, prefectul demisionar și susținut de PSD al judeţului Bistriţa-Năsăud. Sursa foto: Agerpres

Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud, Teofil Cioarbă, susținut de PSD, a demisionat din funcție, ca urmare a unei directive politice la nivel național, ce vizează retragerea tuturor reprezentanților Guvernului în teritoriu.

Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud, Teofil Cioarbă, susţinut de PSD, a demisionat, a anunţat marţi seara purtătorul de cuvânt al Instituţiei Prefectului, Alexandra Vidican. Decizia vine ca urmare a unei directive politice la nivel național, care vizează retragerea tuturor reprezentanților Guvernului în teritoriu.

Citește și: Liliana Sbîrnea, prefectul PSD de Buzău, a anunțat că își va da demisia în momentul depunerii moțiunii de cenzură

Încă un prefect își dă demisia

„Vă informăm că domnul prefect Teofil-Iulian Cioarbă şi-a înaintat astăzi demisia, care a fost transmisă oficial către prim-ministrul Ilie Bolojan şi viceprim-ministrul Cătălin Predoiu”, a precizat Vidican.

Teofil Cioarbă a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud în ianuarie 2023, la propunerea social-democraţilor.

Anterior, acesta a deţinut funcţia de director economic în Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, instituţie condusă de fostul lider judeţean al PSD, Radu Moldovan, demisionat săptămâna trecută din fruntea organizaţiei politice în urma unor percheziţii DNA.

Citește și: Prefectul Hunedoarei, Constantin Fulga, și-a dat demisia

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

psd
prefect
bistrita nasaud
demisie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
