Prefectul județului Bistriţa-Năsăud, Teofil Cioarbă, și-a dat demisia

Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud, Teofil Cioarbă, susţinut de PSD, a demisionat, a anunţat marţi seara purtătorul de cuvânt al Instituţiei Prefectului, Alexandra Vidican. Decizia vine ca urmare a unei directive politice la nivel național, care vizează retragerea tuturor reprezentanților Guvernului în teritoriu.

Încă un prefect își dă demisia

„Vă informăm că domnul prefect Teofil-Iulian Cioarbă şi-a înaintat astăzi demisia, care a fost transmisă oficial către prim-ministrul Ilie Bolojan şi viceprim-ministrul Cătălin Predoiu”, a precizat Vidican.

Teofil Cioarbă a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud în ianuarie 2023, la propunerea social-democraţilor.

Anterior, acesta a deţinut funcţia de director economic în Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, instituţie condusă de fostul lider judeţean al PSD, Radu Moldovan, demisionat săptămâna trecută din fruntea organizaţiei politice în urma unor percheziţii DNA.

