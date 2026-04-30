DCNews Politica Personalități politice Robert Cazanciuc, de Ziua Veteranilor: O țară care își uită eroii nu are viitor
Data actualizării: 13:50 30 Apr 2026 | Data publicării: 13:45 30 Apr 2026

Robert Cazanciuc, de Ziua Veteranilor: O țară care își uită eroii nu are viitor
Autor: Crişan Andreescu

cazanciuc Foto: Facebook Robert Cazanciuc

În spatele fiecărei medalii de pe pieptul unui veteran se ascunde o poveste de sacrificiu pe care noi, cei de azi, cu greu ne-o putem imagina, este mesajul senatorului PSD, Robert Cazanciuc.

"De ziua lor, noi trebuie să purtăm nu doar la rever, ci și în suflet, bujorul românesc, floarea noastră națională spre a ne aminti prin culoarea sa de sângele vărsat pe câmpurile de luptă.
Dincolo de cifrele din cărțile de istorie, se află tineri care și-au lăsat în urmă familiile și visele pentru a merge pe front. Ei sunt „bujorii” rezistenței noastre, cei care au înflorit în cele mai grele ierni ale istoriei pentru ca noi să trăim astăzi în pace.

Astăzi îi sărbătorim pe acești supraviețuitori ai istoriei, dar îi omagiem și pe cei care s-au jertfit departe de casă. Ei ne învață că libertatea nu este un dat, ci un bun prețios care se apără cu onoare. Datorită lor, vorbim astăzi românește și trăim într-un stat suveran.

Sacrificiul lor pe front este temelia pe care s-a construit România modernă.

Să le oferim respectul și grija noastră în fiecare zi, nu doar prin festivități, ci prin fapte, pentru că o țară care își uită eroii nu are viitor.
Cinste lor!",  a transmis Robert Cazanciuc.

