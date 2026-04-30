Robert Cazanciuc, de Ziua Veteranilor: O țară care își uită eroii nu are viitor

"De ziua lor, noi trebuie să purtăm nu doar la rever, ci și în suflet, bujorul românesc, floarea noastră națională spre a ne aminti prin culoarea sa de sângele vărsat pe câmpurile de luptă.

Dincolo de cifrele din cărțile de istorie, se află tineri care și-au lăsat în urmă familiile și visele pentru a merge pe front. Ei sunt „bujorii” rezistenței noastre, cei care au înflorit în cele mai grele ierni ale istoriei pentru ca noi să trăim astăzi în pace.

Astăzi îi sărbătorim pe acești supraviețuitori ai istoriei, dar îi omagiem și pe cei care s-au jertfit departe de casă. Ei ne învață că libertatea nu este un dat, ci un bun prețios care se apără cu onoare. Datorită lor, vorbim astăzi românește și trăim într-un stat suveran.

Sacrificiul lor pe front este temelia pe care s-a construit România modernă.

Să le oferim respectul și grija noastră în fiecare zi, nu doar prin festivități, ci prin fapte, pentru că o țară care își uită eroii nu are viitor.

Cinste lor!", a transmis Robert Cazanciuc.