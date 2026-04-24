Subcategorii în Politica

DCNews Politica Pe cine a lăsat PSD în urmă în Guvernul Bolojan. Fritz: Ciudată retragere. Vor să mai rămână cu un picior în Executiv
Data publicării: 14:13 24 Apr 2026

Pe cine a lăsat PSD în urmă în Guvernul Bolojan. Fritz: Ciudată retragere. Vor să mai rămână cu un picior în Executiv
Autor: Andrei Itu

Dominic Fritz Dominic Fritz

Dominic Fritz consideră „ciudată” retragerea PSD din Guvern, evidențiind că, deși miniștrii și-au dat demisia, mulți alți reprezentanți ai partidului, respectiv secretarii de stat sau prefecții, au rămas în funcții.

Dominic Fritz, președintele USR, a declarat, la Radio România Actualități, că vede ca fiind ”ciudată” retragerea miniștrilor PSD din Guvernul Ilie Bolojan. Întrebat dacă este o ruptură reală și totală sau o repoziționare politică, Fritz a explicat de ce este stranie, în opinia sa, retragerea miniștrilor PSD, dar nu și a secretarilor de stat, prefecților PSD etc.

Dominic Fritz afirmă că PSD este „debusolat”

„Felul în care se întâmplă această retragere este ciudat. Și-au depus demisiile, dar încă sunt la locul de muncă. De exemplu, secretarul general al Guvernului, de la PSD, și-a depus demisia, dar este încă acolo, în Executiv și muncește și face. Miniștrii și-au dat demisiile, dar nu și secretarii de stat, nu prefecții. Aud că PSD spune că abia când se depune moțiune își vor da demisia. Este un alt fapt straniu, pentru că pare că mai vor să rămână așa cu un picior în acest guvern și cred că e un semnal că PSD e destul de debusolat”, a spus Fritz.

În continuare, președintele USR a punctat că PSD nu ar avea o strategie clară după ce au speculat că Ilie Bolojan își va da demisia.

Dominic Fritz: „PSD este ca o pisică ce se uită în oglindă și vede un leu”

„PSD nu are un plan foarte clar despre cum să iasă din această situație, cred că au speculat că presiunea lor îl va determina pe premier să își dea demisia și ei vor putea să își arate mușchii. Însă PSD este ca o pisică ce se uită în oglindă și vede un leu. Se pare că nu au forța pe care și-au imaginat-o, au subestimat și valul de revoltă al publicului și al alegătorilor, iar acum par un pic indeciși”, a declarat președintele USR Dominic Fritz. 

dominic fritz
guvern bolojan
psd
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Trafic de droguri în Prahova: Șapte persoane cercetate, două arestate preventiv
Publicat acum 32 minute
Momentul în care relația dintre ministrul Sănătății și Ilie Bolojan s-a deteriorat. Rogobete: Ar fi creat un haos în sistemul de sănătate
Publicat acum 37 minute
Roci misterioase pe Marte: numeroși "solzi de dragon" descoperiți de roverul Curiosity al NASA
Publicat acum 39 minute
Uranus în Gemeni, 2026-2033. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Publicat acum 44 minute
Bolojan vrea să crească vârsta de pensionare pentru militari și polițiști, dar și stagiul minim de cotizare: Nu se mai poate să fie 15- 20 de ani, trebuie să fie mult mai mare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 59 minute
Emmanuel Macron și-a anunțat retragerea din politică
Publicat acum 5 ore si 39 minute
La Avioane Craiova ”s-au întâlnit un hoț cu un prost” spune ministrul Miruță: Armata Română nu poate trece pe toată lumea strada
Publicat acum 6 ore si 24 minute
Bărbat din Neamț, împușcat mortal de luptătorii SAS, după ce a tras asupra lor cu o armă de vânătoare
Publicat acum 5 ore si 1 minut
Ilie Bolojan a intrat în forță în Ministerul condus până ieri de PSD. S-a dus direct la Energie
Publicat acum 6 ore si 37 minute
UPDATE/ Tudor Gheorghe a fost dus la spital după ce s-a lovit la cap. Acesta va fi externat
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
