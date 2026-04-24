Pe cine a lăsat PSD în urmă în Guvernul Bolojan. Fritz: Ciudată retragere. Vor să mai rămână cu un picior în Executiv

Dominic Fritz, președintele USR, a declarat, la Radio România Actualități, că vede ca fiind ”ciudată” retragerea miniștrilor PSD din Guvernul Ilie Bolojan. Întrebat dacă este o ruptură reală și totală sau o repoziționare politică, Fritz a explicat de ce este stranie, în opinia sa, retragerea miniștrilor PSD, dar nu și a secretarilor de stat, prefecților PSD etc.

Dominic Fritz afirmă că PSD este „debusolat”

„Felul în care se întâmplă această retragere este ciudat. Și-au depus demisiile, dar încă sunt la locul de muncă. De exemplu, secretarul general al Guvernului, de la PSD, și-a depus demisia, dar este încă acolo, în Executiv și muncește și face. Miniștrii și-au dat demisiile, dar nu și secretarii de stat, nu prefecții. Aud că PSD spune că abia când se depune moțiune își vor da demisia. Este un alt fapt straniu, pentru că pare că mai vor să rămână așa cu un picior în acest guvern și cred că e un semnal că PSD e destul de debusolat”, a spus Fritz.

În continuare, președintele USR a punctat că PSD nu ar avea o strategie clară după ce au speculat că Ilie Bolojan își va da demisia.

Dominic Fritz: „PSD este ca o pisică ce se uită în oglindă și vede un leu”

„PSD nu are un plan foarte clar despre cum să iasă din această situație, cred că au speculat că presiunea lor îl va determina pe premier să își dea demisia și ei vor putea să își arate mușchii. Însă PSD este ca o pisică ce se uită în oglindă și vede un leu. Se pare că nu au forța pe care și-au imaginat-o, au subestimat și valul de revoltă al publicului și al alegătorilor, iar acum par un pic indeciși”, a declarat președintele USR Dominic Fritz.