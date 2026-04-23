Tensiuni majore în coaliție: Miniștrii PSD, în prag de retragere

Miniştrii PSD ar urma să îşi dea demisia joi din Guvern, înainte de şedinţa Executivului, programată la ora 11:00, la Palatul Victoria.

Social-democraţii au luat decizia privind retragerea din Guvern miercuri, în şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului, potrivit unor surse politice.

Urmează să îşi prezinte demisia şi secretarul general al Guvernului, Radu Oprea.

Decizia vine pe fondul retragerii de către PSD a sprijinului politic premierului Ilie Bolojan şi refuzului acestuia de a pleca din funcţie.

Miniștrii care pleacă din Guvern

Astfel, sunt aşteptaţi să demisioneze din Cabinetul Bolojan:

* Marian Neacşu - vicepremier

* Florin Barbu - ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

* Bogdan Ivan - ministrul Energiei

* Florin Manole - ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale

* Radu Marinescu - ministrul Justiţiei

* Alexandru Rogobete - ministrul Sănătăţii

* Ciprian Şerban - ministrul Transporturilor şi Infrastructurii

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, întrebat miercuri la Parlament dacă şi-a scris demisia, a declarat: "Mâine este ziua demisiei. O voi scrie repede. (...) Nu ştiu cine va prelua atribuţiile de ministru al Sănătăţii, nu am această informaţie. Nu cred că atribuţiile vor fi delegate unui secretar de stat. Cred că în momentul în care o să apară în Monitorul Oficial decretul de ieşire din funcţia de ministru, prim-ministrul va numi pe cineva interimar din componenţa actuală a Guvernului".

Şi ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a spus că încă nu şi-a scris demisia. "N-am scris demisia, nu cred că trebuie să discutăm în termeni de ultimatum. Partidul Social Democrat şi-a prezentat poziţia. A fost una rezultată democratic din voinţa membrilor noştri în cadrul unei consultări foarte largi. (...) Scrierea unei demisii nu necesită decât câteva minute până la urmă. Găsirea unei soluţii necesită foarte multă înţelepciune, însă, încă o dată, trebuie înţeles şi punctul de vedere al PSD", a afirmat Marinescu la Palatul Parlamentului.

"Am discutat despre funcţionarea Guvernului în această situaţie ipotetică în care miniştrii PSD s-ar retrage"

În contextul retragerii din Guvern a PSD, premierul Ilie Bolojan a avut marţi şi miercuri discuţii cu reprezentanţii celorlalte partide din coaliţie - USR, UDMR, grupul parlamentar al minorităţi naţionale.

La discuţiile cu USR şi UDMR s-a convenit ca, în cazul retragerii miniştrilor PSD, să fie înlocuite cât se poate de repede posturile vacante cu titularii portofoliilor care rămân.

"Am discutat despre funcţionarea Guvernului în această situaţie ipotetică în care miniştrii PSD s-ar retrage şi am convenit ca, în această situaţie, să înlocuim cât se poate de repede posturile vacante cu titularii portofoliilor care rămân, în aşa fel încât proiectele care sunt în derulare să poată fi promovate şi derulate în continuare", a explicat Bolojan.

România a intrat luni în criză politică

România a intrat luni în criză politică, după ce Partidul Social Democrat, membru al coaliţiei de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului Ilie Bolojan.

Într-un eveniment intitulat "Momentul adevărului", organizat la Palatul Parlamentului, 5.000 de social-democraţi şi-au exercitat votul pe întrebarea propusă de conducerea PSD: "Având în vedere prăbuşirea economico-socială din ultimele 10 luni - cu recesiune, inflaţie, afaceri care se închid, şomaj, scăderea investiţiilor publice şi a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari şi categoriile vulnerabile, plus lipsa dialogului real în Coaliţie şi cu partenerii sociali: Consideraţi că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?".

Votul exprimat de social-democraţi a fost covârşitor în favoarea retragerii sprijinului politic pentru Ilie Bolojan: 97,7% "pentru" retragerea sprijinului politic, 2,3% - "împotrivă.

După decizia PSD, Ilie Bolojan a anunţat că nu va demisiona din funcţie.

Miercuri, preşedintele Nicuşor Dan a purtat discuţii la Palatul Cotroceni cu liderii coaliţiei de guvernare, pentru a găsi o soluţie la criza guvernamentală. Ce am cerut eu partidelor la discuţiile pe care le-am avut este să dezescaladeze retorica publică. Apoi să se uite la viitor şi la ce vom face, mai mult decât la trecut. Şi să se uite la soluţii mai mult decât la probleme, a declarat şeful statului, la finalul consultărilor, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Nicușor Dan, după consultările cu PSD, PNL, USR și UDMR: Calm și vom trece prin asta / video

