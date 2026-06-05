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DCNews Stiri Eugen Tomac, discuții la Palatul Victoria cu premierul interimar Ilie Bolojan

Eugen Tomac, discuții la Palatul Victoria cu premierul interimar Ilie Bolojan

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 05 Iun 2026
eugen tomac la cotroceni Foto: Agerpres
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Premierul desemnat Eugen Tomac a avut o întrevedere la Palatul Victoria cu premierul interimar Ilie Bolojan, în cadrul discuțiilor privind preluarea și gestionarea atribuțiilor guvernamentale.

 Premierul desemnat, Eugen Tomac, s-a aflat vineri după-amiază la Palatul Victoria, unde a avut o discuţie cu premierul interimar, Ilie Bolojan, au precizat pentru AGERPRES surse apropiate situaţiei.

Tot vineri, decretul prin care preşedintele României, Nicuşor Dan, l-a desemnat pe Eugen Tomac candidat pentru funcţia de prim-ministru a fost publicat în Monitorul Oficial.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat joi pe Eugen Tomac 

Se desemnează domnul Eugen Tomac în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern, potrivit art. 103 din Constituţia României, republicată, se arată în documentul semnat de preşedintele Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcţia de premier.

Potrivit Constituţiei, candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului, conform Agerpres.

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eugen tomac
ilie bolojan
coalitia de guvernare
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