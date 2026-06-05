ICCJ a anulat interceptări pe legea securităţii naţionale în dosarul 'Loteria', în care este judecat Maricel Păcuraru

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a dispus anularea mai multor probe - constând în interceptări - din dosarul în care omul de afaceri Maricel Păcuraru, care finanţează postul de televiziune Realitatea, este judecat de peste zece ani alături de foşti şefi ai Loteriei Române pentru o fraudă de 5 milioane de euro cu cartele telefonice.

Decizia a fost luată de judecători la solicitarea lui Maricel Păcuraru şi la sesizarea Tribunalului Bucureşti, instanţa unde se judecă pe fond dosarul.

Concret, judecătorul de la tribunal a invocat faptul că nu se poate pronunţa pe o cerere pe nulitatea absolută a probelor obţinute pe legea securităţii naţionale, dat fiind caracterul secret al acestora, iar verificarea acestor probe este de competenţa exclusivă a Înaltei Curţi.

Ce scrie în decizia Înaltei Curți

"Admite contestaţiile formulate de inculpaţii Păcuraru Maricel şi SC Global Network System SRL împotriva încheierii nr. 11 din data de 20 ianuarie 2026, pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 47691/3/2015. Desfiinţează încheierea contestată şi rejudecând: admite sesizarea formulată de Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală prin încheierea din data de 11 septembrie 2025, pronunţată în dosarul nr. 47691/3/2015. Constată nelegalitatea interceptărilor şi înregistrărilor comunicaţiilor electronice autorizate prin încheierile judecătorului din cadrul ICCJ, care au stat la baza emiterii mandatelor de securitate naţională: mandatul nr. 005168/21.09.2010, mandatul nr. 004716/09.08.2011, mandatul nr. 007040/09.11.2011, mandatul nr. 002944/07.05.2012, mandatul nr. 001480/29.01.2013, mandatul nr. 003416/26.04.2013, două mandate cu nr. 00808/07.02.2012, mandatul nr. 007742/06.12.2011, mandatul nr. 004900/02.08.2012 şi două mandate cu nr. 005566/13.09.2011, precum şi a notelor de redare a convorbirilor telefonice şi comunicărilor electronice efectuate în baza acestor mandate. Dispune comunicarea de îndată a încheierii completului de judecată din cadrul Tribunalului Bucureşti - Secţia I Penală, care a dispus sesizarea. Definitivă", se arată în decizia ICCJ.

Dosarul trimis în instanță de DNA în decembrie 2015

Dosarul se află de peste zece ani pe rolul Tribunalului Bucureşti, fiind trimis în instanţă de DNA în decembrie 2015.

În dosar sunt judecaţi fostul director general al CN Loteria Română SA Gheorghe Benea - abuz în serviciu şi favorizarea făptuitorului; Ovidiu Rîpanu, fost şef al Serviciului de achiziţii din cadrul Loteriei - participaţie improprie la abuz în serviciu şi spălarea banilor.

Totodată, sunt judecaţi Maricel Păcuraru (în calitate de administrator al SC Global Network System SRL) - participaţie improprie la abuz în serviciu, complicitate la spălare de bani şi spălarea banilor; Emil Bertalan (administrator în fapt al SC Global Network System SRL) - complicitate la spălarea banilor, Global Network System - complicitate la spălare de bani şi spălarea banilor; Ionuţ Marius Marinescu (reprezentant al unei societăţi comerciale), precum şi societăţile comerciale cu răspundere limitată TGV Holding, Perfect Tour, Pronova 2005, Pronova, Invest Imobiliare şi Grup Financiar IFN SA, pentru infracţiunea de spălare a banilor.

Ce mai scrie în rechizitoriu

Conform rechizitoriului, la data de 5 decembrie 2008, SC Form Trade SRL (în prezent radiată), administrată în fapt de Ionuţ Marius Marinescu, în calitate de beneficiar, a încheiat cu CN Loteria Română SA (CNLR) un contract de comision, în baza căruia putea să vândă, prin intermediul agenţiilor loto, printre altele, şi cartele telefonice. Conform contractului, Loteria îşi reţinea un comision din sumele încasate ca urmare a vânzării cartelelor telefonice, nu angaja resurse financiare proprii şi nu risca nimic în cazul în care bunurile puse pe piaţă nu se vindeau.

Apoi, la data de 30 aprilie 2009, Ovidiu Rîpanu, angajat în CNLR, ca urmare a susţinerii lui Maricel Păcuraru, a negociat cu Ionuţ Marius Marinescu modificarea temporară a clauzelor contractului respectiv, fiind încheiat un proces-verbal de negociere a clauzelor, arată procurorii.

În documentul respectiv se menţionează că persoanele între care s-au purtat negocierile au fost Ionuţ Marius Marinescu (reprezentant al firmei beneficiare) şi Gheorghe Benea (director general al CN Loteria Română SA).

Ce acuzau procurorii DNA

Conform DNA, în realitate, semnătura atribuită lui Gheorghe Benea îi aparţine inculpatului Ovidiu Rîpanu (care era delegat doar să conducă Serviciul achiziţii), care a negociat şi a semnat în locul directorului general, fără o delegare în acest sens. Aceasta, în condiţiile în care singurul în drept să reprezinte compania conform Legii 31/1990 era directorul general, împrejurare legală cunoscută de cei doi negociatori.

Inculpaţii Ovidiu Rîpanu şi Ionuţ Marius Marinescu, ştiind că nesocotesc prevederile Legii 31/1990 şi ale OUG 159/1999, au convenit transformarea contractului de comision în unul de achiziţie de bunuri.

Astfel, inculpatul Ovidiu Rîpanu şi-a asumat fără drept, în numele CNLR, în schimbul unor beneficii aparente sau derizorii pentru compania naţională, obligaţii păguboase şi riscuri comerciale. A fost convenit ca CNLR să plătească anticipat un număr de 120.000 de cartele telefonice pre-pay şi 600.000 de cartele telefonice scratch, de valori diferite, pe care urma să le vândă, suportând şi costurile de transport către agenţiile loto, arată procurorii în rechizitoriul întocmit.

Practic, în acest mod, CNLR credita afacerea şi pe SC Form Trade SRL, îşi indisponibiliza resurse financiare şi îşi asuma riscul de a nu vinde bunurile achiziţionate.

Ulterior, în data de 4 mai 2009, inculpatul Ovidiu Rîpanu, în calitate de şef al Serviciului de achiziţii din CNLR, a comandat cartele telefonice pre-pay şi scratch, conform celor negociate (deşi procesul verbal de negociere nu putea produce vreun efect juridic), apoi a certificat nelegal din punct de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii factura emisă de SC Form Trade SRL.

Inculpatul Ovidiu Rîpanu i-a determinat ulterior pe alţi angajaţi ai CNLR ca, din culpă sau fără vinovăţie, să avizeze ori să dispună plata, provocând companiei naţionale un prejudiciu de 25.484.106,16 lei, precizează sursa citată.

Cine a achiziționat cartelele scratch

Ca urmare a înţelegerii frauduloase cu inculpatul Ovidiu Rîpanu, cartelele scratch au fost achiziţionate de inculpatul Ionuţ Marius Marinescu (prin firmele sale Form Trade SRL şi TGV Holding SRL) de la o societate controlată de primul (Dynamic Solution SRL, în prezent radiată) şi de la o firmă controlată de Maricel Păcuraru (Perfect Tour SRL).

Toate cartelele telefonice scratch erau marca Pelegrin, procurate de Dynamic Solution SRL şi Perfect Tour SRL de la Global Network System SRL, controlată tot de Maricel Păcuraru (prin interpusul Bertalan Emil).

Banii obţinuţi din infracţiune au fost spălaţi prin tranzacţii bancare succesive, pe două circuite financiare: 1) CN Loteria Română SA - Form Trade SRL - Perfect Tour SRL - Grup Financiar IFN SA - Pronova SRL/ Pronova 2005 SRL/ Invest Imobiliare SRL/ Global Network System SRL (prin acest circuit financiar au fost spălaţi 20.152.353 de lei, beneficiar real fiind inculpatul Maricel Păcuraru) şi 2) CN Loteria Română SA - Form Trade SRL - TGV Holding SRL - Dynamic Solution SRL/ Global Network System SRL (prin acest circuit financiar au fost spălaţi 4.500.000 lei, beneficiari reali fiind Ionuţ Marius Marinescu şi Ovidiu Rîpanu), preciza DNA.

În cauză s-a reţinut că operaţiunile bancare desfăşurate erau menite a ascunde beneficiarii reali, precum şi adevărata natură a provenienţei banilor, cunoscând că provin din săvârşirea unei infracţiuni care a prejudiciat CN Loteria Română SA.

Tranzacţiile bancare nu au o justificare economică serioasă, reprezentând în special acordări de credite (fără garanţii, fără perspectiva recuperării banilor etc.). Aflând fraudele comise în companie, Gheorghe Benea (director general al CNLR), contrar atribuţiilor de serviciu, nu a informat consiliul de administraţie şi nu a făcut demersuri de anulare a procesului verbal de negociere prin care se intenţiona modificarea contractului de comision, precum şi a plăţii către SC Form Trade SRL.

Mai mult, conform procurorilor, Gheorghe Benea a dezinformat Ministerul Finanţelor Publice cu privire la cele petrecute şi a iniţiat măsuri de ascundere a fraudei şi a prejudiciului (darea în consum intern a cartelelor telefonice sau oferirea lor drept premiu câştigătorilor la jocurile loto) pentru a nu risca revocarea din funcţia de director general, acceptând totodată faptul că amaricel pacurarusigură astfel un folos necuvenit SC Form Trade SRL şi că îi protejează pe făptuitori de tragerea la răspundere penală, scrie Agerpres.