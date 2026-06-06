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DCNews Stiri Internațional A murit Bernadette Chirac, văduva lui Jacques Chirac. Fosta primă doamnă a Franței a avut propria carieră politică

A murit Bernadette Chirac, văduva lui Jacques Chirac. Fosta primă doamnă a Franței a avut propria carieră politică

Autor: Bogdan Bolojan
Data publicării: 06 Iun 2026
bernadette chirac foto: Captura Youtube
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Bernadette Chirac, una dintre cele mai cunoscute figuri ale vieții politice și publice franceze din ultimele decenii, a murit la vârsta de 93 de ani. Anunțul a fost făcut sâmbătă de fiica sa, Claude Chirac, care a precizat că fosta Primă Doamnă s-a stins din viață înconjurată de familie.

Anunțul a fost făcut sâmbătă de fiica sa, Claude Chirac, care a precizat că fosta Primă Doamnă s-a stins din viață înconjurată de familie.

Potrivit informațiilor transmise, Bernadette Chirac a murit vineri seară, la puțin timp după ce împlinise 93 de ani, pe 18 mai.

„A decedat în pace în această seară, înconjurată de familia sa”, a declarat Claude Chirac, conform Ansa.

O figură importantă a politicii franceze

Născută Bernadette Chodron de Courcel, Bernadette Chirac a rămas în istoria Franței nu doar ca soția fostului președinte francez Jacques Chirac, ci și ca o personalitate politică în propriul drept.

Într-o perioadă în care rolul Primelor Doamne era în general limitat la activități protocolare și caritabile, Bernadette Chirac a avut o carieră politică proprie. Ea a fost aleasă consilier general în departamentul Corrèze și și-a păstrat mandatul fără întrerupere între 1979 și 2015.

Această longevitate politică a făcut din ea una dintre cele mai influente femei din administrația locală franceză și singura Primă Doamnă a Franței care a deținut, în paralel, o funcție politică aleasă în nume propriu.

Alături de Jacques Chirac în deceniile de ascensiune politică

Bernadette Chirac a fost o prezență constantă în cariera politică a soțului său, pe care l-a susținut în toate etapele ascensiunii sale, de la funcțiile locale și guvernamentale până la președinția Franței.

Jacques Chirac a condus Franța între 1995 și 2007, după ce anterior ocupase funcțiile de prim-ministru și primar al Parisului. După retragerea sa din viața publică, starea de sănătate a fostului președinte s-a deteriorat, iar acesta a murit în 2019.

De-a lungul anilor, Bernadette Chirac a rămas una dintre cele mai respectate personalități ale vieții publice franceze, fiind implicată în numeroase acțiuni sociale și caritabile. Imaginea sa a fost asociată cu stabilitatea și continuitatea unei generații de lideri care au marcat politica Franței în a doua jumătate a secolului XX și începutul secolului XXI.

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