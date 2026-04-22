Dominic Fritz: Ce excludem este o negociere formală cu AUR
Data actualizării: 23:38 22 Apr 2026 | Data publicării: 23:38 22 Apr 2026

Dominic Fritz: Ce excludem este o negociere formală cu AUR
Autor: Anca Murgoci

Dominic Fritz, aproape de cetățenia română. Azi depune jurământul la ANC Președintele USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, miercuri, după consultările de la Cotroceni, că exclude o negociere formală cu AUR, în contextul actualei crize guvernamentale.

"Eu nu exclud că există parlamentari care momentan se regăsesc la AUR, care sunt şi ei îngrijoraţi de situaţia actuală şi bineînţeles că suntem oricând deschişi pentru o discuţie. Ce excludem este o negociere formală cu partidul AUR", a afirmat el.

USR vede realitatea politică în aceste zile, a adăugat Fritz.

"Cel mai important este să nu pierdem banii, să putem continua reformele şi să protejăm prosperitatea românilor. Şi bineînţeles că pentru asta trebuie să vedem realităţile în ochi şi nu putem să trăim într-o realitate paralelă. Şi tocmai de aceea, bineînţeles că suntem şi noi forţaţi acum să purtăm discuţii cu toţi cei care au fost aleşi de români", a susţinut preşedintele USR. 

USR a fost ultima formaţiune cu care şeful statului s-a consultat la Cotroceni, în contextul crizei guvernamentale.

Anterior, la consultări s-au prezentat liderii PSD, PNL, UDMR şi ai grupului parlamentar al minorităţilor naţionale. 

Luni, România a intrat în criză politică, după ce Partidul Social Democrat, membru al coaliţiei de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului liberal Ilie Bolojan. 

Nicușor Dan, anunțurile zilei, după consultările cu PSD, PNL, USR și UDMR: Calm și vom trece prin asta 

usr
aur
dominic fritz
