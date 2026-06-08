Operațiunea Jupiter: Percheziții în forță în România într-o anchetă cu prejudiciu de peste 11 milioane de lei

Polițist. Sursa foto: Agerpres

Parchetul General și Poliția Română desfășoară luni o nouă serie de acțiuni în cadrul operațiunii Jupiter, una dintre cele mai ample campanii naționale de combatere a criminalității.

Anchetatorii efectuează 154 de percheziții domiciliare în București și în mai multe județe din țară. Verificările au loc în dosare care vizează infracțiuni economico-financiare, contrabandă, fals, înșelăciune, furt calificat, infracțiuni silvice, proxenetism, agresiuni sexuale și încălcarea regimului armelor și munițiilor.

Pe lângă percheziții, polițiștii vor pune în aplicare 27 de mandate de aducere.

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Prejudicii de peste 11,7 milioane de lei în dosarele investigate

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul General, valoarea totală a prejudiciilor estimate în cauzele aflate în lucru depășește 11.740.000 de lei.

Anchetatorii urmăresc să identifice și să ridice documente, echipamente informatice, dispozitive de stocare a datelor, bunuri care ar putea proveni din activități ilegale sau obiecte deținute fără respectarea prevederilor legale.

„Activităţile procedurale urmăresc identificarea şi ridicarea de documente, sisteme informatice, medii de stocare, bunuri susceptibile a proveni din activităţi infracţionale sau a căror deţinere este ilegală, precum şi alte mijloace de probă necesare documentării activităţii infracţionale şi recuperării prejudiciilor”, transmit autoritățile, conform Agerpres.

Autoritățile urmăresc recuperarea prejudiciilor

În cadrul anchetelor, procurorii și polițiștii au în vedere și aplicarea măsurilor asigurătorii necesare pentru recuperarea prejudiciilor produse prin activitățile infracționale.

„Totodată, se are în vedere instituirea măsurilor asigurătorii pentru garantarea recuperării prejudiciilor şi a confiscării speciale sau extinse, după caz”, conform procurorilor.

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Operațiunea Jupiter, acțiune națională împotriva criminalității

Operațiunea Jupiter reprezintă un demers comun al Ministerului Public și al structurilor operative din cadrul Poliției Române, desfășurat simultan la nivel național.

„Operaţiunea Jupiter, demers strategic al Ministerului Public şi al structurilor operative ale Poliţiei Române, vizează combaterea criminalităţii şi protejarea ordinii publice, prin acţiuni coordonate desfăşurate simultan la nivel naţional”.

Operaţiunea evidenţiază cooperarea instituţională şi capacitatea autorităţilor judiciare de a acţiona unitar şi eficient în lupta împotriva fenomenului infracţional, se menţionează în comunicat.