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DCNews Politica Lia Olguţa Vasilescu, nemulţumită de legea salarizării. "Nu îmi convine să cresc salariile cu 2 milioane euro"

Lia Olguţa Vasilescu, nemulţumită de legea salarizării. "Nu îmi convine să cresc salariile cu 2 milioane euro"

Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 03 Iun 2026
lia olguta vasilescu Foto: Agerpres
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Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, s-a declarat nemulţumită de forma actuală a legii salarizării.

Într-o declaraţie făcută după dezbaterea de la Ministerul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu şi-a exprimat nemulţumirea cu privire la stadiul actual al legii. 

"Până acum, prin legea trecută, prin legea salarizării, nu se putea ca vreun funcţionar dintr-o primărie, de exemplu, sau dintr-un consiliu judeţean să depăşească salariul viceprimarului sau al vicepreşedintelui de consiliu judeţean. Acest lucru a funcţionat foarte bine pentru că, indiferent cât s-ar fi dus sporurile de mult, să zicem, nu ar fi existat această frână în care, practic, se plafona angajatul. Acum, pe noua variantă, dispare această frână în condiţii în care, dacă scade, de exemplu, sporul pentru fondurile europene la primari şi creşte la angajaţi, o să ne trezim iarăşi în situaţia pe care am avut-o în 2017, că peste jumătate din angajaţii dintr-o primărie aveau venitul salarial mai mare decât al primarului.

Pe calculele noastre, cresc foarte mulţi salariile angajaţilor din administraţia publică locală, în ciuda faptului că noi nu ne-am dorit acest lucru. O să vă dau calculul pe care îl am de la primăria Craiova. De exemplu, până acum cheltuielile cu salarizarea au fost 53.400.000, acum se duc la 66.750.000. Asta înseamnă o creştere de 13.000.000 lei, peste 2.000.000 de euro, pe care ar trebui să-i plătim un plus pentru salariile angajaţilor, în condiţiile în care venitul salarial al primarului scade cu 500 de lei. Adică, este clar că e o neregulă în această lege a salarizării, pe care noi am cerut să se corecteze, astfel încât să ajungem într-o situaţie în care măcar să fie echitate”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu miercuri.

"Nu-mi convine să cresc salariile în primărie cu 2 milioane de euro"

"Mie nu-mi convine, ca primar, să cresc cu peste 2 milioane de euro salariile în primăria Craiova, în condiţiile în care, până acum, ni s-a spus că trebuie să strângem cureaua”, a mai spus Lia Olguţa Vasilescu.

Ce se întâmplă cu salariile demnitarilor 

În ceea ce priveşte salariile demnitarilor, Lia Olguţa Vasilescu spune că acestea vor fi eşalonate.

"Din cât am înţeles, vor fi eşalonate până în 2031, dar având în vedere că în administraţia publică centrală nu a existat deloc această frână, care a existat în administraţia publică locală, să ştiţi că aproape jumătate din funcţionari trec peste salariul ministrului. Adică trebuie să fim foarte atenţi la toate discuţiile care au loc în spaţiu public şi să ne uităm cu exactitate ce se întâmplă, pentru că s-ar putea ca ceea ce ne dorim şi anume ca salariile demnitarilor, de exemplu, să scadă în condiţiile în care ele au fost plafonate din 2018 până în acest moment, să ne trezim în situaţia în care şi portarul depăşeşte ministrul”, a subliniat ea.

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