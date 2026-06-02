PNL cere parlamentarilor să voteze urgent legile necesare pentru PNRR. Liberalii, apel la PSD

Partidul Naţional Liberal (PNL) a solicitat, marţi, tuturor partidelor şi grupurilor parlamentare să dea dovadă de responsabilitate pentru adoptarea legislaţiei necesare implementării Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), arătând că cere în special PSD să-şi respecte promisiunea de a susţine şi vota toate actele normative necesare.

E nevoie de vot parlamentar pentru aproape 50 de acte normative

„Partidul Naţional Liberal solicită responsabilitate parlamentară din partea tuturor partidelor şi grupurilor parlamentare pentru adoptarea legislaţiei necesare privind PNRR. Reamintim că România are în faţă un calendar foarte strâns pentru a finaliza legile la care s-a angajat prin PNRR, iar nerespectarea acestui calendar va duce la penalizări şi pierderi de fonduri de către ţara noastră.

Avem înaintea noastră mai puţin de o lună de zile din actuala sesiune parlamentară şi e nevoie de o mobilizare importantă pentru ca cele aproape 50 de acte normative necesare să fie votate în Parlament. În scopul evitării unui scenariu negativ pentru România, PNL solicită responsabilitate şi prioritizare parlamentară pentru adoptarea rapidă a tuturor legilor restante legate de PNRR”, a transmis PNL într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook.

PNL cere PSD să voteze toate actele necesare pentru ca România să nu piardă fonduri PNRR

Liberalii au arătat că, în contextul în care actualul guvern nu poate adopta ordonanţe de urgenţă, parlamentarii PNL sunt pregătiţi să depună iniţiativele legislative necesare. Potrivit formaţiunii, o procedură parlamentară accelerată, susţinută de o majoritate a aleşilor, ar putea permite adoptarea la timp a actelor normative restante.

„Cerem în special PSD să-şi respecte promisiunea de a susţine şi vota toate actele normative necesare, astfel încât România să nu fie penalizată şi să nu piardă fonduri PNRR”, au mai transmis liberalii, potrivit Agerpres.